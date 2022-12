KI als Schutz vor Überlastung?

Die Branche umkrempeln

Ansonsten könnten über das Schienensystem „schöne und innovative Bilder“ erzeugt werden – bei Laufwettbewerben zum Beispiel mit der entsprechenden Anpassung der Slider an die Geschwindigkeit des Wettbewerbs, wodurch eine besondere Nähe zum Geschehen hergestellt werde: „Sowohl Schärfe als auch Zoom sind automatisiert, unser System kann selbstständig entscheiden, wie es zoomen und wie es die Schärfe einstellen soll.“ Wenn beispielsweise ein Ball ins Sichtfeld geschossen wird, beginnt das System sofort mit seiner Arbeit und verfolgt das Objekt. Dass KI die Produktionen im Sportbereich enorm umkrempeln wird, da- rüber ist sich die Branche unabhängig von Robidia einig. „Wir haben nicht nur eine Robotik entwickelt, sondern eine holistische Plattform, auf der wir neben unserer eigenen Hardware fremde Hardware ebenfalls integrieren können“, so der Gründer weiter. „Mit der Entwicklung unserer eigenen Hardware konnten wir die Technologie viel besser verstehen und auch feststellen, welche Voraussetzungen gegeben sein müssen, um fremde Hardware zu verwenden.“ Als wichtigen nächsten Schritt kündigt Jakubi die Entwicklung eines komplett frei fahrenden Kameraroboters an. Dies soll in Zusammenarbeit mit der RWTH Aachen am Institut für Strukturmechanik und Leichtbau geschehen, unter der Leitung von Institutsleiter Kai-Uwe Schröder, der das System von Robidia bereits für seine Vorlesungen einsetzt. „Er wird außer der Künstliche Intelligenz auch in Konstruktion und Funktionalität viele Neuheiten bieten“, kündigt Jakubi an. [15255]

