Besser senden als sichtbar (1)

Neues Studio 1 beim MDR

Nach einer Umstrukturierung beim „ARD-Mittagsmagazin“ ist der ­ Mitteldeutsche Rundfunk MDR seit Jahresbeginn im wöchentlichen Wechsel mit dem ZDF für erweiterte Programm der Sendung verantwortlich. Dafür ging am 27. Mai 2024 das neue Studio 1 in Betrieb. Bereits Ende April 2024 wurden die Fernseh-Sendeabwicklungen des Norddeutschen Rundfunks und Radio Bremen zum MDR nach Leipzig verlegt. Wir haben uns für das Heft 7–8.2024 dort umgesehen.

Der Mitteldeutsche Rundfunk MDR verbreitet als Bestandteil des öffentlich-rechtlichen Senderverbundes der ARD seine Programme im Fernsehen, Radio und Internet in den Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Der Gebäudekomplex des MDR liegt im Süden Leipzigs, ist an die Innenstadt per S-Bahn angebunden und so vom Hauptbahnhof in kurzer Zeit zu erreichen. Dort wurden in den vergangenen Monaten zwei wichtige Infrastruktur-Projekte vollendet. Für die Produktion des „ARD-Mittagsmagazins“, für das der MDR seit Jahresbeginn im wöchentlichen Wechsel mit dem ZDF verantwortlich ist, entstand das neue Studio 1, das dabei mit modernster Technik ausgestattet wurde. Außerdem wurde im Zuge einer ARD-weiten Umstrukturierung ein neues Zentrum für die Sendeabwicklung eingerichtet, das zusätzlich die diesbezüglichen Aufgaben von NDR und Radio Bremen übernehmen sollte.

Neues Studio 1

Das neue Studio 1 für das „ARD-Mittagsmagazin“ ging erstmals am 27. Mai 2024 mit den Moderatoren Tino Böttcher und Mariama Jamanka auf Sendung. Der Platz für das Moderatoren-Duo befindet sich auf einem dunkelgrauen Podest mit verschiedenen Ebenen und weißen LED-Lichtbänder hinter transparenten Kunststoffleisten. Ein Tisch in der Mitte, zwei Beistelltische und ein dunkelgrauer Hocker komplettieren das Set. Die Rückwände bestehen aus hellblau beleuchteten Flächen, vor denen transparente Kunststoffelemente stehen. Eine umlaufende Blende enthält weiße LEDs, die in Richtung Boden strahlen und somit auch die Kanten der Kunststoffelemente optisch hervorheben.

„In einer Rekordzeit von nur zehn Monaten wurde ein funktionales, hochmodernes und optisch herausragendes Studio entworfen und gebaut, das multifunktional einsetzbar ist – mit definiertem Budget und gleichzeitig enorm hoher Qualität. Nur durch eine perfekte Zusammenarbeit von Set-Design (Rico Chiari), Screen Design (Alpenblick), MCA- und MDR-Teams war diese Kraftanstrengung überhaupt erfolgreich möglich“, erklärt eine MDR-Sprecherin. Die Kosten blieben dabei trotz des engen Zeitfensters im ursprünglich geplanten Kalkulationsrahmen von rund zwei Millionen Euro für Studiobau und Design. Etwa 820.000 Euro davon entfallen auf die LED-Wände. Laut MDR laufen erste Planungen für eine weitere Auslastung des Studios bereits.

Technik

Die vier fest installierten LED-Videowände im Studio des „ARD-Mittagsmagazin“, rahmen das Studio ein und sind so ein bedeutendes Gestaltungselement. Sie bestehen aus jeweils 3,66 mal 2,06 Meter großen LED-Wände mit einer Fläche von 7,53 Quadratmeter, die sich aus 6 × 6 Cabinets vom Typ AX1.2Pro des Herstellers Absen zusammensetzen. Die Auflösung pro Element beträgt 1.620 × 2.880 Pixel, der Pixelpitch 1,27 Millimeter. Die maximale Helligkeit der LED-Wände beträgt 1.700 cd/m², wie Robert Ackermann, der Leiter Studio-/Regieproduktion aus der Hauptabteilung Medienproduktion vom MDR erläutert. Als LED-Controller kommen redundante Brompton Tessera SX40 und Brompton XD10G zum Einsatz. Zusätzlich können drei hochkant montierte 85-Zoll-Monitore vom Typ Sony FW-85BZ40L beliebig verfahren und im Raum positioniert werden.

Das Studio 1 verfügt über vier Sony HDC-3500 Systemkameras mit jeweils drei 2/3″-4K-CMOS-Sensoren für den Glasfaserbetrieb. Jede Kamera verfügt über einen Sony Viewfinder, einen Teleprompter und einen darunter befestigten Programm-Monitor. Die Kameras stehen auf Vinten Pumpstativen und sind an jeweils eine Sony HDCU-3100 HD-Camera Control Unit angeschlossen. Zusätzlich kommt eine Sony PTZ-Kamera BRC-X1000 zum Einsatz. Die Beleuchtung im Studio 1 besteht aus 87 ARRI Studio 2000 Stufenlinsenscheinwerfern, die mit Coemar Relite Kits auf LED-Betrieb umgerüstet wurden. Das gesamte Ambiente inklusive Licht lädt förmlich zu Poesie ein: „Das Interieur des neuen Studios samt LED-Kunstlichtbeleuchtung mit 3.700 Grad Kelvin gleicht“, so heißt es, „ einem Sommertag in der Mittagssonne.“ [15462]