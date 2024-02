Show-Opening als One-Shot

Wir hatten die Gelegenheit dem Team der ZDF-Samstagabend-Show „Der Quiz-Champion“ bei der dreistündigen Live-Produktion über die Schulter zu schauen. Im zweiten Teil unseres Artikels für die Ausgabe 12.2023 geht es um die Steadicam-Elemente und das Setup für die Regie.

Steadicam-Operator Daniel Saegebarth und Assistent Alexander Westphal hatten in der dreistündigen Sendung diverse Einsätze im Studio-Set, den ersten bereits 35 Sekunden nach dem Beginn der Aufzeichnung. Vor dem kreisrunden Bühnenpodest stehend begann der Steadicam-Operator mit einer Rechtsdrehung über das Publikum. Es folgte das noch leere Podest für die fünf Prominenten, ging weiter über den linken Tunnel und den Hintergrund hinweg zum rechten Tunnel. Unter diesen Bildern des Openings lag Musik und die Ankündigung der Sendung im Off-Ton des Sprechers. Die Drehung endete mit einem langsamen Gang und Zoom zum gerade auf- tretenden Moderator Johannes B. Kerner. Kurz danach zoomte der Kamera-Operator wieder zurück in die Totale, während der Moderator seinen Gang fortsetzte, von rechts nach links an der Steadicam vorbei in Richtung des Podestes, wobei Daniel Saegebarth ihm von links nach rechts gehend mit Abstand und im Halbkreis auf dessen Weg zum Podest folgte. Nach 65 Sekunden erreichte der Steadicam-Operator wieder die Anfangsstellung. Es folgte eine Umkreisung des Gastgebers auf dem Podest zum Ausgangspunkt des Kreises. Mit dem benutzten Canon 4,3-mm-Superweitwinkel-Objektiv wirkte das Studio im Showlicht fast wie eine Arena. Während der nun folgenden Anmoderation der fünf Experten ging der Kamera-Operator wieder zum Set-Eingang. Nachdem alle Experten das Set betreten und in ihren Sesseln Platz genommen hatten, ging der Steadicam-Operator die Experten der Reihe nach ab und danach zurück zum Moderator. Dieser gab weitere Informationen zum Quiz und moderierte die Kandidaten an.