Grüner Schnee

Die ersten, immersiven Minuten von „Davos 1917“ lassen fast nicht glauben, dass hier zwei öffentlich-rechtliche Medienanstalten federführend sind. Die Serie wurde im Auftrag des SRF und der ARD-Tochter Degeto von den Koproduzenten Contrastfilm in der Schweiz und Letterbox in Deutschland produziert. Regie führten Jan-Eric Mack, Anca Miruna Lăzărescu und Christian Theede. Die Bücher kommen aus der Headautorenschaft von Adrian Illien. Ihn unterstützten als Autoren Thomas Hess, Julia Penner und Michael Sauter. Für die Bildgestaltung holten die Produktionsfirmen die DoPs Timon Schäppi und Tobias Dengler an Bord, beide gebürtige Schweizer.

Während Schäppi über eine mehrjährige Tätigkeit als Beleuchter zum Kamerastudium an der Filmuniversität Konrad Wolf in Potsdam Babelsberg kam und mit Improfilm-Regisseur Jakob Lass zusammen den Einstieg in den Kinofilm fand, führte Denglers Weg über mehrere Jahre als Beleuchter, Focus Puller und B-Kameramann in TV und Werbung zu Projekten als DoP. Jan-Eric Mack und Dengler lernten sich bei der Serie „Wilder“ kennen. Mack holte Dengler zu „Davos 1917“ dazu. Schäppi kam über Anca Miruna Lăzărescu ins Boot, die sich bereits über eine vergangene Anfrage kannten.

Die Geschichte folgt Krankenschwester Johanna Gabathuler, die während des Ersten Weltkriegs in der neutralen Schweiz nach ihrer Rückkehr von der Westfront in eine Spionageaffäre gerät. DoP Tobias Dengler mochte an dem Stoff auf Anhieb, dass das Thema Erster Weltkrieg aus der schweizerischen Sicht erzählt werde. „Was auch ein großer Aspekt ist, sind die emanzipatorischen Momente“, so Tobias Dengler. „Dadurch, dass die Männer im Krieg waren, mussten Frauen viele wichtige Positionen von Männern übernehmen – und in diesen auch ein Selbstbewusstsein aufbauen.“ So hat die Hauptfigur Johanna zwar intensive Fronterfahrung als Krankenschwester und so großes chirurgisches Wissen, soll aber daheim den reichen Großrat Thanner heiraten. Für eine höher gestellte Ehefrau geziemte es sich natürlich nicht, zu arbeiten. „Diese gesellschaftliche Ungleichheit ist ja immer noch aktuell.“ Schäppi hebt hervor, dass die Hauptfigur ihre Lust an diesem Ausbruch aus dem Gewöhnlichen entdeckt. „Es ist ein Weg für sie bereitet, den sie beschreiten soll“, so DoP Timon Schäppi. „Es gibt durch den Krieg jetzt eine Chance für sie, sich in einer anderen Rolle zu erleben, die Welt anders zu erleben. Diese Ambivalenz und auch der Druck, den das für diese Figur generiert, hat mich sehr gereizt.“

Aufteilung

Visuell waren beide DoPs fasziniert davon, ein Period Piece inszenieren zu dürfen. Im Gegensatz zu zeitgenössischen Stoffen, muss hier noch viel mehr eine Welt gebaut werden, in der sich die Physik des Lichts, Räume und Menschen erzählen lassen. Die Zusammenarbeit mit Benedikt Herforth vom Szenenbild, Ute Paffendorf und Fred Fenner vom Kostümbild und Anette Keiser vom Maskenbild sei dabei sehr eng gewesen, betonen beide. „Wir wollten durchaus einen Realismus bedienen und so realitätsnah wie möglich sein: Wie war es damals zu der Zeit?“ so Dengler. Hierzu gab es eine Recherche, die sich auch in der visuellen Gestaltung niederschlug. So waren die Glühbirnen der damaligen Elektrizität eher schwach, weshalb alle Practicals im Bild ein warmes, eher sanftes Licht ausstrahlen.