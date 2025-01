Free Download: Zufälle gestalten – DoP Aleksandra Medianikova

Dystopien haben Hochkonjunktur. So nah an unserem Leben waren sie gefühlt nie zuvor. Seien es die politischen Entwicklungen in den USA, der Rechtsruck in Europa oder die Enthüllungen über „Remigration“ von deutschen Staatsbürgern von rechtsextremen Gruppierungen. Bei derart realen Schreckensszenarien hat es die Fiktion schwer, und um dagegenzuhalten müssen fiktive Szenarien ordentlich etwas draufsetzen, wie Alex Garland es in diesem Sommer mit „Civil War“ tat.

In ihrem Debütroman „Milchzähne“ wählte Helene Bukowski 2019 genau die entgegen gesetzte Richtung: Subtilität statt brachialer Vordergründigkeit. Zwar erzählt Bukowski eine dystopische Welt, spart aber Erklärungen aus. Sie setzt dabei auf nachvollziehbare Ängste und eine irrationale, gefühlte Bedrohung der Gemeinschaft von außen. In einer von Aberglaube und Misstrauen geprägten Dorfgemeinschaft der nahen Zukunft findet die junge Skalde, verkörpert von Mathilde Bundschuh, ein elternloses Mädchen namens Meisis. Dorfvorsteher Pesolt, gespielt von Ulrich Matthes, sieht in dem Mädchen eine mögliche Bedrohung. So muss sich Skalde zwischen ihrer Menschlichkeit und der Gemeinschaft entscheiden, in der sie lebt.

Regisseurin Bösch nahm sich den Stoff vor und schuf daraus einen unterschwellig bedrohlichen Film mit großartigen Performances seines Casts, allen voran Mathilde Bundschuh und Ulrich Matthes. Für die Bildgestaltung holte sie ihre ehemalige Kommilitonin DoP Aleksandra Medianikova von der Filmuni Konrad Wolf mit ins Boot. [15498]