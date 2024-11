Free Download: Rahmen für das Schauspiel – DoP Daniela Knapp

Die Ruinen der Häftlingsbaracken auf dem Gelände der Gedenkstätte des Konzentrationslagers Auschwitz- Birkenau recken ihre Schornsteine in die kalte Winterluft. Die Grundmauern enden auf Knöchelhöhe. Ganz in der Nähe auf einem Feld steht ein detailgetreuer Nachbau einer solchen Barackenruine. Drumherum sind Greenscreens aufgebaut. Regisseurin Julia von Heinz spricht mit der US-Amerikanerin Lena Dunham und dem Briten Stephen Fry. Mit den beiden gewann von Heinz zwei auf ihren Feldern und in ihren Heimatländern sehr bekannte Gesichter. Dunham verkörpert die US-Journalistin Ruth, die 1991 gemeinsam mit ihrem wenig begeisterten Vater Edek, gespielt von Fry, in dessen alte Heimat Polen reist, wo seine Familie im Holocaust ermordet wurde. Ruth möchte dem Vermächtnis ihrer jüdischen Familie nachspüren und so vielleicht auch mehr über ihren Vater und dessen Schweigen über bestimmte Themen erfahren.

Die US-Amerikanerin Lena Dunham, die bei „Treasure" auch als Produzentin fungierte, feierte als Autorin und Hauptdarstellerin der innovativen Comedyserie „Girls" über fünf Staffeln lang Erfolge. Der Brite Stephen Fry kommt auch ursprünglich aus der TV-Comedy, hat aber mittlerweile in fast allen medialen Bereichen reüssiert. Ebenfalls gemeinsam ist ihnen ihr jüdisches Erbe, was die beiden auch schon in ihrem Werk thematisiert haben und sicher auch bei der Zusage zu „Treasure" eine Rolle gespielt hat. Bei Kamerafrau Daniela Knapp lag eine weitere Zusammenarbeit nah, hatte sie doch zuvor mit Julia von Heinz schon viele Projekte umgesetzt, unter anderem 2020 das preisgekrönte „Und morgen die ganze Welt".