Free Download: Lichterwelten – DoPs Xiaosu Han und Andreas Thalhammer

„Raus hier!“, zischt Charly seinem Kumpan Nero zu. Die Leuchtstoffröhren tauchen den Kellerraum in unerbittliches Licht. Charly wollte gar nicht hier sein. Trotzdem hat er den Tresor geknackt und den plötzlich auftauchenden Glatzkopf niedergestreckt. Jetzt suchen er und der Heißsporn Nero hastig ihre Werkzeuge zusammen und fliehen durch den Kellerraum des Supermarkts auf die Straße. Ihre Kollegen warten im Auto. Plötzlich taucht der Glatzkopf neben Nero auf. Er hebt sein Messer. Charly blinzelt in die gelbliche Straßenbeleuchtung. Dann geht alles blitzschnell.

Wer in Deutschland eine Gangsterserie machen will, kommt an Marvin Kren nicht vorbei. Entweder, weil man mit ihm verglichen wird oder weil man gleich Kren fragt. Der Österreicher schuf mit „4 Blocks“ ab 2017 eine Referenz für jeden, der sich seitdem in diesem Genre versuchen will. Denn Kren kann Genre. Das bewies er mit „Rammbock“, „Blutgletscher“ und mehreren „Tatort“-Folgen mit deutlichem Genreeinschlag. Das DoP-Duo Xiaosu Han und Andreas Thalhammer lernte Kren 2020 bei den Dreharbeiten des TV-Films „Vienna Blood – Die traurige Gräfin“ für BBC und ORF kennen. Hier sprang er zehn Tage für Robert Dornhelm als Regisseur ein. Im Sommer des darauffolgenden Jahres fragte er die beiden zu seinem neuen Serienprojekt an. Han und Thalhammer treten nur zu zweit auf und agieren stets als gleichberechtigte DoPs. Das passte für eine Serie mit starker Gestaltungsidee ganz hervorragend. In „Crooks“ geht es um den ehemaligen Tresorknacker Charly, verkörpert von Frederik Lau, der zu einem letzten Bruch gezwungen wird, der natürlich schiefgeht. So flieht er zusammen mit dem Wiener Gangster Joseph, gespielt von Christoph Krutzler, um seine Familie vor der Rache der Auftraggeber zu beschützen. [15438]