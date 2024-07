Free Download: Komplette Kontrolle – DoPs Daniel Ernst und Tobias Lohf

Niemand ist gern eingesperrt, schon gar nicht aus unbekanntem Grund im Kofferraum eines Autos, das zu einem ebenfalls unbekannten Ziel unterwegs ist. Doch in genau dieser Situation findet sich die 28-jährige Medizinstudentin Malina wieder, als sie orientierungslos und ohne jegliche Erinnerung erwacht, mit ihrem Telefon als einzige Verbindung zur Außenwelt: Soweit der Plot des Thrillers „Trunk – Locked in“, den die Wuppertaler Outside the Club Filmproduktion im Auftrag von Amazon Prime realisierte. Als Produzenten fungierten Tobias Lohf und Marc Schießer, der zusätzlich für Buch, Regie und Schnitt verantwortlich war. Die Bildgestaltung übernahmen gemeinsam Tobias Lohf und Daniel Ernst.

„Der Film grenzt Schauplatz und Personal radikal ein, denn die Handlung spielt fast ausschließlich im Kofferraum eines Autos“, sagt DoP Tobias Lohf. Doch diese Beschränkung ist natürlich kein Zufall. „Beim ersten Corona-Lockdown wurde uns schnell klar, dass wir mit längeren und häufigen Downtimes rechnen müssten“, erinnert sich der Produzent und Kameramann. „Also haben wir uns überlegt, was denn das kleinstmögliche Setup wäre, das sich auch unter den ungünstigsten Umständen realisieren lässt – und kleiner, als dass jemand in einem Kofferraum entführt wird, geht ja wirklich kaum. Wir dachten uns, das bekommen wir immer irgendwie hin.“ [15437]