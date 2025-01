Free Download: Im Sog der Geschichte – DoP Markus Förderer

Wie DoP Markus Förderer die Unruhe ins Bild von „September 5“ brachte

Der Angriff auf das israelische Olympiateam 1972 in München und das tragische Versagen der deutschen Behörden beim Befreiungsversuch stellen einen Einschnitt in der internationalen Bekämpfung des Terrorismus dar. Regisseur Tim Fehlbaum erzählt die Geschichte aus der Sicht des Sports-News-Teams des US-Senders ABC. DoP Markus Förderer kehrt dabei zum dritten Mal an Fehlbaums Seite zurück. Wir sprachen mit dem Bildgestalter für die Ausgabe 12.2024 über den Sog, den die Bilder erzeugen, seinen Umgang mit Farben und Materialien der 1970er Jahre und erfuhren, warum sie fast das gesamte Archivmaterial aufwendig nachdrehten. Hier gibt es nun den kompletten Artikel zum kostenlosen Download!