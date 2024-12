Free Download: Heldensage umgekrempelt – DoP Philip Peschlow

Der tugendhafte Siegfried wird vom intriganten Hagen feige niedergestreckt: So viel wissen wir gerade noch von der Nibelungensage, gefühlt einer der am häufigsten bearbeiteten Plots deutscher Provenienz. Somit ist der Stoff auch in seiner Gut-Böse-Dichotomie ziemlich vorhersehbar. Eine neue Perspektive brachte der deutsche Fantasyautor Wolfgang Hohlbein. Er schrieb die Geschichte aus Sicht von Hagen als Held und mit Siegfried als Gegenspieler neu und krempelte so die vermeintlich klare Heldensage ordentlich um.

100 Jahre nach dem Stummfilmklassiker „Die Nibelungen“ von Fritz Lang bringt jetzt die Constantin Film mit dem Regie-Duo Cyril Boss und Philipp Stennert die Sage erneut auf die Leinwand. Zusammen mit Drehbuchautor Doron Wisotzky gossen die Regisseure die Romanhandlung in ein Drehbuch und stellten 2022 eine Crew für ein Großprojekt zusammen. Das Vorhaben war, zeitgleich einen Kinofilm sowie eine sechsteilige Serie für den Koproduzenten RTL+ zu drehen. Zum Team gehörte DoP Philip Peschlow. Der wiederum brachte Alexander Kohn mit, der seit „Der Pass“ 2020 das eingespielte Trio Boss-Stennert-Peschlow unterstützt. [15492]