Free Download: Kinoästhetik mit Reality-Vibes – DoP Johannes Obermaier

Bill Kaulitz betritt zusammen mit seinem Bruder Tom einen exklusiven Second-Hand-Laden in Beverly Hills. Er sucht ein Geburtstagsgeschenk für seine beste Freundin. Eine goldene Rolex, ein Tennisschläger von Chanel? An einem Vuitton-Koffer hängt ein Preisschild: 23.500 US-Dollar. Die beiden Brüder reden über das Geldausgeben, Bill ist begeistert und aufgedreht, Tom brummig und ungeduldig. Am Ende kaufen sie den Chanel-Tennisschläger für 2.000 Dollar, vergleichsweise ein Schnäppchen.

Wer die Doku-Serie „Kaulitz & Kaulitz“ auf Netflix ansieht, erhält erst einmal genau das, was zu erwarten wäre, nämlich Reality-TV. Erst nach und nach entsteht ein komplexeres Bild der beiden Exil-Deutschen, von ihrem gemeinsamen Weg und ihrem Umgangs mit Ruhm und Geld. Die Idee zu der Serie hatte Constantin Entertainment. Eigentlich sollte Regisseur Michael Schmitt dort ein anderes Doku-Projekt umsetzen. Auch DoP Johannes Obermaier war dort an Bord. Das Projekt verschob sich jedoch und die Produktion fragte die beiden, ob ihnen die Kaulitz-Zwillinge noch ein Begriff wären. „Das fanden wir spannend, Michael und ich“, so Johannes Obermaier. „Wir haben ja diese Zeit und diesen Hype damals miterlebt. Da kommen Erinnerungen hoch, das hat uns gereizt. Zwar haben wir nichts mit Reality-TV am Hut, aber wenn wir einen neuen Genremix wagen, könnte das spannend werden.“ [15480]