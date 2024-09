Free Download: Strenge Klarheit – DoP Guido Frenzel

Das Theaterstück ist dem Drehbuch in der Form sehr ähnlich. Viel Dialog, wenig Regieanweisung, jede Menge Raum für Interpretation. Die Struktur ordnet vor allem in der linearen Abfolge der Handlung auf der Zeitebene. Das kann am Theater bei langen Texten schon einmal dauern. Peter Stein brachte es im Jahr 2000 mit der Gesamtaufführung von Goethes „Faust I“ und „Faust II“ auf immerhin 21 Stunden. Aber wer einen Text in seiner originalen Länge belässt, hat

meist gute Gründe dafür.

Regisseur RP Kahl legte bei „Die Ermittlung“ für die Fes-

tivalauswertung der Kino-Adaption des Theaterstücks von

Peter Weiss eine Vier-Stunden-Fassung vor. Die Länge merkt man dem Werk erstaunlicherweise überhaupt nicht an. Im Theater blickt man auf eine Totale, ist Spiel und Inszenierung unterworfen. RP Kahl und sein Produzent Alexander van Dülmen bringen im Kino eine weitere Ebene ins Spiel: die visuelle Gestaltung.

Der Weg nach L.A.

Für das Bild verantwortlich war DoP Guido Frenzel. Der staunte nicht schlecht, als ihn 2022 van Dülmen mit der Anfrage für „Die Ermittlung“ mim heimischen Los Angeles anrief. Hier lebt und arbeitet Frenzel seit 30 Jahren. Er ist in Doku-Serien wie „Surviving R. Kelly“ tätig, hat Credits als Camera Operator bei Kinofilmen wie „Thor“ und machte sich bei Studioproduktionen wie der US-Version von „The Voice“ einen Namen, mit der er insgesamt zwölfmal für den Primetime Emmy nominiert war. [15467]