WatchTime Düsseldorf 2024: Fotografie trifft Uhrmacherkunst

Leica Fotografie-Workshop

Wenn die WatchTime Düsseldorf 2024, Deutschlands größtes Uhren-Event für Endkunden, vom 25. bis 27. Oktober 2024 ihre Türen öffnet, steht die Rheinterrasse Düsseldorf ganz im Zeichen der Uhrmacherkunst. Für alle, die sowohl an hochwertigen Zeitmessern als auch an der Kunst der Fotografie interessiert sind, ist das Leica Fotostudio auf dem Event ein besonderes Highlight.

Im Rahmen der WatchTime Düsseldorf bietet Leica einmal am Tag einen zweistündigen Fotografie-Workshop an. Dort erfahren die TeilnehmerInnen alles über den richtigen Umgang mit Kamera sowie Licht und wie sie ihre Motive, insbesondere Uhren, auf professionelle Weise in Szene setzen können. Der anschließende Praxisteil, bei dem die Teilnehmenden lernen, ihre eigenen Uhren unter Anleitung eines Fotografen abzulichten, wird mit einer kurzen Bildbesprechung abgeschlossen. Alle Teilnehmenden erhalten einen hochwertigen FineArt-Druck ihres besten Fotos.

Im Workshop rückt nicht nur die Fotografie, sondern auch die Marke Leica Wetzlar selbst in den Mittelpunkt. Zum einen fotografieren die TeilnehmerInnen mit einer Leica Kamera, zum anderen erhalten sie spannende Einblicke in die Uhren und die Handwerkskunst des Herstellers. Neben den Fotografie-Workshops präsentiert Leica Wetzlar auf der WatchTime Düsseldorf 2024 die zeitlosen Modelle ZM 1 und ZM 2 sowie die ZM 11, die traditionelle Designkonzepte und hochwertige Ingenieurskunst miteinander vereint.

Workshop-Voraussetzungen

Die Workshops sind auf sechs Teilnehmerinnen und Teilnehmer pro Tag begrenzt und finden in deutscher Sprache statt. Interessierte müssen außerdem eine eigene SD-Karte mitbringen. Es ist ratsam, sich schnell anzumelden – die Plätze für Samstag sind bereits ausgebucht. Für Freitag und Sonntag sind noch Anmeldungen möglich. Bitte registrieren Sie sich nur, wenn Sie InhaberIn eines Tickets für die WatchTime Düsseldorf sind.

Jetzt hier anmelden!

Weitere Programm-Highlights

Wertermittlung by Dorotheum: Lassen Sie Ihre Uhren von Experten bewerten – die ideale Gelegenheit, mehr über den Wert Ihrer Sammlerstücke zu erfahren.

Lassen Sie Ihre Uhren von Experten bewerten – die ideale Gelegenheit, mehr über den Wert Ihrer Sammlerstücke zu erfahren. Simulierte Live-Auktion by Van Ham: In diesem Workshop erfahren Sie alles über die Regeln und Besonderheiten von Auktionen. Sie haben die einmalige Gelegenheit, in einem sicheren Umfeld den Ablauf einer Auktion zu erleben und aktiv daran teilzunehmen.

In diesem Workshop erfahren Sie alles über die Regeln und Besonderheiten von Auktionen. Sie haben die einmalige Gelegenheit, in einem sicheren Umfeld den Ablauf einer Auktion zu erleben und aktiv daran teilzunehmen. Redaktionelle Führungen: Begleiten Sie Rüdiger Bucher, Senior Managing Editor von WatchTime Germany, auf einer exklusiven Tour durch die faszinierende Welt der Uhren.

Begleiten Sie Rüdiger Bucher, Senior Managing Editor von WatchTime Germany, auf einer exklusiven Tour durch die faszinierende Welt der Uhren. Exklusive Whiskey Tastings by Bushmills

Zigarrenlounge mit Zigarrenrollen-Workshop by Villiger Söhne

Alle Aussteller auf einen Blick

Die WatchTime Düsseldorf bietet eine spannende Mischung aus renommierten Marken und exklusiven Geheimtipps. Von neuen Uhrenmodellen bis hin zu umfangreichen Kollektionen haben die BesucherInnen die Möglichkeit, Zeitmesser von internationalen sowie nationalen Marken direkt zu erleben.

Unter den Ausstellern befinden sich unter anderem Adriatica, Alexander Shorokhoff, Äonic, Appella, Atlantic, Ba111od, Bauhaus, Beaubleu, Bruno Söhnle, Circula, Czapek, Damasko, Formex, Fortis, Hanhart, Heinrich, Hentschel, Horage, Jean Marcel, Junghans, Laco, Leica, Magellan, March La.b, Seiko, Serica, Sherpa, Sinn, Stowa, Titoni, Tutima, Van Ham, Venezianico und Yema.

Auch Juwelier Pletzsch präsentiert renommierte Marken wie Rado, Breitling, Longines, TAG Heuer, Union Glashütte, Baume & Mercier, Franck Muller, Frederique Constant, Omega und Zenith. Darüber hinaus stellt der Fachhändler exklusive Schmuckmarken wie AlCoro, Annamaria Cammilli, Fope und Schaffrath vor. Bei Chronofactum können die Besuchenden außerdem die Uhren der Hersteller Marathon und Squale entdecken.

Die WatchTime Düsseldorf 2024 wird freundlich gesponsert von eBay.

Ort und Öffnungszeiten

Rheinterrasse Düsseldorf

Joseph-Beuys-Ufer 33

40479 Düsseldorf

Freitag, 25. Oktober 2024: 10 bis 12 Uhr (Eröffnung für Golden Ticket-Inhaber), 12 bis 18 Uhr (allgemein), 18 bis 22 Uhr (After-Hour-Event für Golden Ticket-Inhaber)

Samstag, 26. Oktober 2024: 10 bis 18 Uhr

Sonntag, 27. Oktober 2024: 11 bis 17 Uhr

Jetzt Ticket sichern!