LEaT con 24 bringt Koryphäen der Branche zusammen

Treffpunkt für Experten und Innovatoren

Der Countdown läuft! Vom 22. bis 24. Oktober 2024 wird die Hamburg Messe zum Hotspot der Live- und Entertainment-Industrie, wenn die LEaT con 24 ihre Türen öffnet. Die diesjährige Ausgabe verspricht nicht nur spannende Aussteller, innovative Technik und ein umfassendes Networking-Erlebnis, sondern auch den direkten Austausch mit den Koryphäen der Branche. Über 140 Speaker sind vor Ort und bieten einzigartige Einblicke in ihre Arbeit und die neuesten Entwicklungen der Entertainment-, Veranstaltungs- und ProAV-Technik.

Koryphäen live erleben – Netzwerken auf höchstem Niveau

Die LEaT con 24 ist bekannt dafür, den direkten Austausch zwischen Fachbesucher:innen und Expert:innen zu fördern. Dieses Jahr ist es möglich, auf vier Bühnen mit beeindruckenden Persönlichkeiten ins Gespräch zu kommen – von Licht- und Sound-Designern über technische Innovatoren (zum Beispiel aus KI und IT) bis hin zu Pionieren der immersiven Technologie.

Christopher Bauder, bekannt für seine spektakulären Lichtinstallationen, hält eine Keynote zu den veränderten Möglichkeiten durch Software und KI in der Content-Produktion. Tom Ammermann, Grammy-nominierter Experte für 3D-Audio, spricht über immersive Sound-Technologie, während Simon Honywill, Sound Engineer der Pyramid Stage auf dem legendären Glastonbury Festival, spannende Einblicke in die Herausforderungen des Festival-Sounddesigns gibt. Zudem spricht Joanna Ossolinska, erfahrene Lichtdesignerin und Operatorin, über ihre Arbeit für Künstler wie Beatsteaks und Meute im Panel „Spotlight Stories“.

Jean Lapierre, Senior Director für fortschrittliche Technologien bei Matrox, beleuchtet die Notwendigkeit des IPMX-Protokolls für die ProAV-Industrie. Maurice Camplair von Crestron wird in seinem Vortrag die Einsatzmöglichkeiten von Künstlicher Intelligenz in der Medientechnik aufzeigen. Hubertus Beckmann von der Lang AG gibt Einblicke in die Evolution transparenter LED-Displays. Mit diesen und weiteren Fachleuten bietet die LEaT con 24 spannende Diskussionen und einzigartige Networking-Möglichkeiten.

Praxisnahe Erlebnisse und interaktive Highlights

Erstmalig findet parallel zur LEaT con auch die AVcon statt, die sich auf den ProAV-Markt fokussiert und mit einem eigenen, hochkarätigen Vortragsprogramm aufwartet. Hier treffen sich Fachleute der AV-Branche, um über die neuesten Trends und Technologien in der AV- und IT-Systemintegration zu sprechen. Die Studioszene bietet darüber hinaus tiefgehende Einblicke in die Welt der professionellen Musik- und Audioproduktion. Hier dreht sich alles um Themen wie 3D-Audio, immersive Klangwelten, Mixing-Techniken und kreative Produktionsansätze. Die Studioszene ist der Treffpunkt für Toningenieure, Produzenten und Musikschaffende, die die neuesten Trends und Technologien der Audiobranche erkunden möchten.

Neben den herausragenden Vorträgen und Workshops bietet die LEaT con 24 dieses Jahr noch mehr interaktive Erlebnisbereiche. In der HDR Experience Zone können die Besucher:innen beispielsweise in die Welt von High Dynamic Range und Wide Color Gamut eintauchen, während in der Trainingsarea praxisnahes Wissen zu Lichtpulten in Hands-on-Schulungen vermittelt wird.

Tickets sichern – Jetzt noch dabei sein!

Für alle, die noch kein Ticket haben: Es ist nicht zu spät! Nutze die Gelegenheit, um live bei der LEaT con 24 dabei zu sein, Top-Expert:innen zu treffen und in die Welt der Veranstaltungstechnik einzutauchen. Die LEaT con ist der ideale Ort, um sich zu vernetzen, Innovationen zu erleben und von den Besten der Branche zu lernen. Vom 22. bis 24. Oktober 2024 in der Hamburg Messe – sei dabei!

Weitere Informationen und Tickets gibt es hier!