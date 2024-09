IBC 2024: Blackcam bringt Free-Roaming Camera Pedestal und neuen Roboterarm

Blackcam kündigt auf der IBC 2024 die Einführung des RP1 Robotic Pedestal und des ARRO2 Modular Robotic Arm an, die, so das Unternehmen, neue Maßstäbe für die Mobilität in der Studioproduktion setzen sollen.

Auf dem Stand von KST Moschkau und Zero Density zeigte Blackcam das neue RP1 Free Roaming Robotic Pedestal, das speziell für die Anforderungen von schnell getakteten Umgebungen wie Nachrichtenstudios entwickelt wurde. Mit seiner robusten Nutzlast von 60 kg und seinen multidirektionalen Rädern kann der RP1 mit einer Geschwindigkeit von bis zu 250 mm/s durch Studios fahren und dabei eine Vielzahl von Geräten tragen. Zu seinen Merkmalen gehören ein 7-Zoll-Touchscreen-Display, eine digitale Objektivsteuerung für Fujinon- und Canon-Systeme sowie eine integrierte 48-V-Stromversorgung für Kameras, Prompter und Konverter. Das modulare Design ermöglicht einen reibungslosen Betrieb mit werkzeugloser Radreinigung und effizientem Kabelmanagement. Ebenfalls gezeigt wurde Mantis, eine Kombination aus dem Pedestal RP1 und einem Roboterarm. Mantis wurde von KST Moschkau entwickelt und demonstriert die Benutzerfreundlichkeit und Kompatibilität des RP1.

Darüber hinaus stellt Blackcam die neueste Version seines Roboterarms ARRO2 vor. Dabei handelt es sich um eine leichte, modulare und geräuscharme Lösung, die für den Einsatz in Broadcast-Umgebungen entwickelt wurde. Bei einem Gewicht von 80 Kilogramm ist ARRO2 in der Lage, durch einen 3D-Raum mit einem Durchmesser von 3,6 Metern zu manövrieren und sich mit nahezu geräuschloser Präzision um 360 Grad zu drehen, so dass darauf montierte Kameras dynamische Aufnahmen bei Sportübertragungen oder Nachrichtensendungen realisieren können.

Das modulare Design des ARRO2 ermöglicht eine einfache Einrichtung in weniger als 30 Minuten und ist mit vielen Broadcast-Kameras und Objektiven kompatibel. Er hat eine Nutzlastkapazität von 17 Kilogramm bei einer Länge von 1,8 Metern, kann jedoch angepasst auf eine Länge von bis zu 2,2 Metern umgebaut werden. Mit seinem dualen Betrieb im manuellen und automatischen Modus bietet er die Möglichkeit, Bewegungen vorzuprogrammieren oder sie in Echtzeit zu steuern.