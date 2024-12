Film & TV Kamera 1–2.2024: Das neue Heft ist da – Drehschluss für 2024!

Liebe Film- & Medienschaffende,

die Bilder des Olympia-Attentats 1972 in München haben sich bei vielen, die das Geschehen seinerzeit bewusst wahrnehmen konnten, ins Gedächtnis eingebrannt. Ich war damals sechs Jahre alt und weiß noch genau, wie die dazugehörige Titelseite des „Stern“ auf dem Couchtisch meiner Großeltern aussah. Die zeigte nämlich in einem grobkörnigen Schwarz-Weiß-Foto einen mit Sturmhaube vermummten Terroristen auf einem Balkon im Olympiadorf.

Dieses ganz exakt erinnerte Cover hat es aber nachweislich niemals gegeben. Vielleicht befand sich das Foto, das ja tatsächlich existiert, stattdessen im Innenteil – wer weiß… Man muss jedenfalls ganz offenbar selbst bei eigenen Erinnerungen die journalistischen Sorgfaltspflichten walten lassen und nach weiteren Quellen suchen, mit denen sich das belegen lässt, was einem der eigene Verstand als unumstößliche Wahrheit verkaufen möchte.

Genau recherchiert haben auch Regisseur Tim Fehlbaum und DoP Markus Förderer für „September 5“, ihrer filmischen Schilderung des Olympia-Attentats aus der Sicht eines ABC-Sportnews-Teams, bei der das Zeitkolorit bis ins kleinste Detail stimmt. Sogar das Archivmaterial haben die beiden aus Respekt vor den Opfern minutiös nachgedreht, anstatt auf den Monitoren das reale Geschehen zu zeigen.

Mein Kollege Timo Landsiedel hat für dieses Heft und seinen „Hinter der Kamera“-Podcast mit Markus Förderer über seine Kameraarbeit bei „September 5“ und seinen Umgang mit Farben und Materialien der 1970er Jahre gesprochen. Den Artikel können Sie ab Seite 8 lesen. Außerdem hat er gemeinsam mit Rainer Nigrelli für dessen Podcast „Credit to the Edit“ und für uns den „September 5“-Editor Hansjörg Weißbrich interviewt – das Gespräch finden Sie ab Seite 36.

Nicht nur filmisch ist der September also gegenwärtig, sondern auch persönlich gefühlt erst seit kurzem vorüber. Insofern finde ich es aktuell ein wenig mühsam, mich in weihnachtliche Stimmung zu versetzen. Trotzdem wünsche ich Ihnen von Herzen und im Namen des gesamten „Film & TV Kamera“-Teams ein friedliches Fest und ein gutes 2025! Wir gehen ab heute in eine kurze Winterpause und sehen uns, hoffentlich ausgeruht, im neuen Jahr wieder.

Im Sog der Geschichte DoP Markus Förderer berichtet, wie er für „September 5“ mit den Farben und Materialien der 1970er Jahre umging und erklärt, warum er fast das gesamte Archivmaterial aufwendig nachdrehte.

Lichtstark im Volume Wir haben vom DoP-Zwillingsgespann Jan und Jens Weiss erfahren, wie ihnen ein optimierter Workflow und ein SIGMA High Speed Zoom dabei halfen, im Brixwork-LED-Volume ihren Automotive-Content zu realisieren.

Kompakter Problemlöser Mit dem Profile-Wireless-System hat Sennheiser ein Multitool für den Einsteiger- und Content-Creator-Markt entwickelt. Wir haben ausprobiert, wie sich das Funksystem auch im professionellen Umfeld einsetzen lässt.

Rahmen für die Branche Mit einem neuen Kollektivvertrag für Solo-Selbstständige, insbesondere Kameraleute, möchte der BVFK klare Standards für Vergütung, Versicherungen und Arbeitsschutz auf rechtssicherer Grundlage etablieren.

Imageschaden Die Turbulenzen um das Camerimage 2024 waren beispiellos – und da hatte das Festival noch nicht einmal begonnen. Jens Prausnitz berichtet für uns aus Toruń von einer Veranstaltung am Scheideweg.

