AVcon 24: Fachvorträge und Networking für die ProAV-Branche

Hochkarätiges Vortragsprogramm

Vom 22. bis 24. Oktober 2024 findet im Zuge der LEaT con 24 in Hamburg die AVcon statt. Sie ist eine einzigartige Plattform zur Präsentation und Vernetzung der ProAV-Branche. Als ergänzende Ausstellung zur LEaT con ist die AVcon speziell auf den Festinstallationsmarkt ausgerichtet und deckt das gesamte Spektrum der AV-/IT-Systemintegration ab. Diese Special Area der LEaT con bietet eine einzigartige Gelegenheit, Innovationen der Branche zu erleben und sich mit führenden Herstellern und Dienstleistern zu vernetzen.

Ein zentrales Element der AVcon ist die AV Stage, auf der an allen drei Veranstaltungstagen ein umfassendes Vortragsprogramm geboten wird. Die Special Area richtet sich an Fachleute aus den Bereichen AV und IT, die sich über neueste Technologien und integrierte Lösungen informieren möchten. Sie bietet nicht nur die Möglichkeit, innovative Technologien kennenzulernen, sondern auch den direkten Austausch mit führenden Herstellern und Dienstleistern. Die enge Verbindung zur etablierten LEaT con und die thematische Erweiterung um den gesamten ProAV-Bereich schaffen wertvolle Synergien, die sowohl Ausstellern als auch Teilnehmenden zugutekommen.

Programm in drei thematischen Clustern

Ein besonderes Highlight der AVcon ist das strukturierte Vortragsprogramm, das in drei thematische Cluster gegliedert ist und die aktuellen Entwicklungen und Herausforderungen der digitalen Arbeitswelt aufgreift, insbesondere in den Bereichen Medieninstallationen, Collaboration und Conferencing:

Workspace & Conferencing: Hier liegt der Fokus auf modernen Arbeitsplatzlösungen, die neue Formen der Zusammenarbeit und Kommunikation ermöglichen.

AV over IP: In diesem Cluster werden die neuesten Technologien im Bereich der AV-Übertragung und Signalverarbeitung über IP-Netzwerke beleuchtet.

Technology: Von Medieninstallationen bis zu neuen Entwicklungen im Signalmanagement – dieses Cluster bietet tiefe Einblicke in technische Innovationen, die die Zukunft der ProAV-Branche prägen werden.

Zu den Highlights des Vortragsprogramms zählen Präsentationen von renommierten Branchenexpert:innen, die tiefgehende Einblicke in neue Technologien und Markttrends bieten. Die Themen reichen von der Weiterentwicklung der medientechnischen Unterstützung für „New Work-Modelle“ bis hin zu innovativen Konzepten für Signalmanagement und AV-Technologie.

Eine zentrale Anlaufstelle für die ProAV-Branche

Die AVcon wird damit zu einer zentralen Schnittstelle zwischen Technologieanbietern und Endanwendern und fördert den Wissenstransfer sowie den Austausch in einem dynamischen Marktumfeld.

Die Veranstaltung ist ein führender Branchentreff für alle Akteure der AV- und IT-Systemintegration, die sich über die neuesten Trends informieren und ihr Netzwerk erweitern möchten. Das Vortragsprogramm der AVcon ist hier abrufbar und wird regelmäßig aktualisiert.

Ticketinformationen

Die AVcon @LEaT con 24 bietet ihren Besucher:innen flexible Ticketoptionen, die genau auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Ob Interessierte nur die Veranstaltung besuchen oder das volle Programm ausschöpfen möchten – hier findet jede:r das passende Ticket.

Basic Ticket

Mit dem Basic Ticket erhalten Teilnehmende Zugang zu den umfassenden Basis-Angeboten der AVcon und LEaT con 24. Dazu gehören der Ausstellungsbereich und die AV Stage sowie die LEaT con Main Stage und Speakers Corner, die exklusive Trainingsarea, die LEaT Specials & Experience Flächen, die Demoräume sowie zahlreiche Netzwerkmöglichkeiten mit Ausstellern und Branchenkolleg:innen. Eine Getränke-Flatrate (ohne Speisen) ist ebenfalls im Preis enthalten.

Insights Ticket

Für alle, die mehr aus ihrem Besuch herausholen möchten, bietet das Insights Ticket zusätzlichen Zugang zu exklusiven Weiterbildungsformaten. Darunter fallen limitierte Workshops in kleinen Gruppen, Deep Dive Sessions mit Expert:innen und spezielle Führungen durch Hamburgs Event-Tech-Highlights. Mit dem Insights Ticket sichern sich Teilnehmende ein intensives und persönliches Lernerlebnis, das über den regulären Veranstaltungsbesuch hinausgeht. Spezielle ProAV-Insights-Programm-Empfehlungen sind im AV Stage Timetable enthalten.

Jetzt Ticket für die AVcon 24 sichern und drei Tage voller Innovationen, Networking und Know-how in der Hamburg Messe erleben!