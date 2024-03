Visionen gestalten

Song Zhi Yi studierte am Lasalle College of the Arts Puttnam School of Film and Animation und machte dort 2022 mit Auszeichnung seinen Bachelor of Arts. Seitdem arbeitet er in Singapur als Kameramann und Beleuchter. Er sieht seine Stärke im leidenschaftlichen Bemühen, Geschichten mittels des Mediums Film zu erzählen, und strebt nach neuen und kreativen Wegen, um die Kunstform des Kinos weiterzuentwickeln.

Herzlichen Glückwunsch für den Student Camera Award beim Filmschoolfest Munich 2023! Leider konntest du den Preis nicht selbst entgegennehmen. Wie war es für dich zu erfahren, dass du den Award bekommen hast?

Ich habe tatsächlich geschlafen, als die Ergebnisse beim Filmschoolfest Munich bekannt gegeben wurden! Die Zeitzone von Singapur liegt 7 Stunden vor München, also war es bei uns tief in der Nacht. Am Tag darauf hatte ich einen Dreh und als ich aufstand, habe ich erst überhaupt nicht begriffen, warum da plötzlich über Nacht so viele Nachrichten auf meinem Telefon waren. Und dann habe ich von meinem Regisseur Lim Yuzheng erfahren, dass ich den Student Camera Award gewonnen hatte! Es war fast surreal und während des gesamten Drehs fühlte es sich an, als würde man träumen! Für den Abend hatte ich mit meiner Partnerin Angel, die auch Erste Kameraassistentin bei dem Film war, Pläne gemacht, mich mit ein paar meiner Klassenkameraden zum Essen zu treffen, nachdem wir uns eine Weile nicht gesehen hatten. Darunter waren auch Aeryn und Winnie, die Zweiter Kameraassistent und Production Designerin bei „Today’s Sunlight Falls Weakly on You“ waren. Wir haben also die Gelegenheit genutzt und den Award gefeiert!