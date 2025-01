Drei Fragen an Sinje Gebauer

Ja, in mehreren, da mir Vernetzung und der Austausch von Wissen ein großes Anliegen sind: Ich bin Mitglied in der Deutschen Filmakademie, in der Visual Effects Society und bei ACCESS:VFX. Darüber hinaus organisiere ich gerade gemeinsam mit Kolleg:innen der HFF München eine Teilnahme der Hochschule beim Girls‘ Day im April 2025. Der Girls‘ Day ist ein bundesweiter Orientierungstag zur Berufs- und Studienorientierung von Mädchen. Sie lernen dabei Berufe oder Studienfächer kennen, in denen der Anteil weiblich gelesener Personen unter 40 Prozent liegt. Das Format wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert und ich hatte damit bereits bei Rise gute Erfahrungen gemacht. Beim Girls‘ Day an der HFF München lernen die Teilnehmerinnen natürlich alle Gewerke und entsprechenden Studiengänge kennen, dabei legen wir insbesondere einen Fokus auf die Fachbereiche, für die sich trotz verstärkter Kommunikation gewöhnlich immer noch weniger weiblich gelesene Personen als männlich gelesene Personen bewerben. Das möchten und werden wir ändern. Sich für Diversität und Durchlässigkeit in der Industrie einzusetzen ist immer eine gute Idee: Neben den ethischen Gesichtspunkten überzeugen auch die Geschäftszahlen.