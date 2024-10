Drei Fragen an Martin Hans Schmitt

Ich bin eine eierlegende Wollmilchsau, in einer Person Kameramann, Stereograf, Tonmann, Cutter, Color Grader, Mischtonmeister, Pressesprecher, Lizenzverkäufer, Filmproduzent und auch das DVD- und BluRay-Authoring vollführe ich in Eigenregie. Mit anderen Worten: Ich bin ein echter Indie-Filmer, der seine Dokumentarfilme in 2D und 3D ohne jegliche Filmförderung stemmt. Die Auswertung erfolgt hauptsächlich via Weltvertrieb über Plattformen wie Amazon Prime, Netflix und dutzenden anderen Onlinewegen weltweit. Deshalb sind meine Filmproduktionen auch immer englischsprachig.

Als zusätzliches Standbein arbeite ich als technischer Angestellter in einer kleinen Video-Abteilung der Ludwig-Maximilians-Universität München. Dort drehen wir Image- und Werbefilme für die Universität. Hier ist die Herausforderung, komplizierte Zusammenhänge in eine kurze filmische Form zu gießen. Viele Professoren sind in der Lage, maänderartige Sätze zu formulieren. Mit diplomatischen Fingerspitzengefühl muss man die Wissenschaftler dann dazu bringen, ihre Texte so verfassen, dass auch im Medium Film der Sprechertext von den Zuschauern noch verständlich aufgenommen werden kann.

Des Weiteren liegt ein Arbeitsschwerpunkt meiner Uni-Tätigkeit im Aufzeichnen von Schulunterricht, der dann den Lehramtsstudenten und Wissenschaftlern online zugänglich gemacht wird.

Für die Stereographie schlägt mein Herz seit 1982. Damals gab es in den dritten Programmen 3D-Testsendungen im Anaglyphenverfahren, die unter unter dem Titel „Wenn die Fernsehbilder plastisch werden“ ausgestrahlt wurden. Unvergessen ist der Moment, als Ingrid Steeger ihren Staubwedel vor dem Röhrenfernseher ausschüttelte.

Nach einigen beruflichen Umwegen konnte ich dann auch als Mit-Produzent und Editor im Jahr 2001 den ersten volldigitalen Kurzfilm der Welt „Cyberheidi 3D“ mit einem selbstgebauten 3D-Kamera-Rig, bestehend aus zwei Sony-DVCAM-Kameras, an der Hochschule für Fernsehen und Film München realisieren. Im IMAX-Kino fand dann die Weltpremiere statt.

Nach dem Diplom-Abschluss an der Filmhochschule München 2002 sind bisher acht Dokumentarfilme entstanden, darunter 3D-Produktionen und Filme, die sich unter dem Motto „Faszination Weltraum“ zusammenfassen lassen. Letzteres bescherte mir auch eine ungeplante Einnahmequelle. Da die NASA nämlich ihr Mediencenter über Nacht aus finanziellen Gründen schließen musste, entstand das Problem, dass die Filmproduzenten kein Originalmaterial der Weltraummissionen mehr beziehen konnten. Hier konnte ich in die Bresche springen, da ich mir über die Jahre ein umfangreiches Archiv der Apollo-Mondlandemissionen aufgebaut hatte und ich in der Lage bin, Stock Footage an die Produktionsfirmen zu lizenzieren.

2. Bist du in einem Verband aktiv?