Drei Fragen an Jonas Jehle

Im letzten Jahr habe ich vermehrt die Chance bekommen, als angehender Bildgestalter wunderbare Projekte zu unterstützen. Dabei fällt mir immer wieder auf, wie die Zusammenarbeit am Set und das miteinander Schaffen für viele den Reiz dieses Lebensstils ausmacht – etwas, das in absehbarer Zukunft keine noch so fortschrittliche Technologie oder Software ersetzen kann. Aber trotz meiner fehlenden Weitsicht aus jahrzehntelanger Erfahrung spüre ich auch, dass die Branche wieder einmal eine Veränderung durchlebt. Neben der Politik und den Gewohnheiten der Konsumierenden ist es an den kommenden Generationen von Filmschaffenden, ihren Arbeitsplatz zu schützen und anzupassen. Hier will auch ich die richtigen Impulse geben, habe dafür aber noch keinen Verband für mich entdeckt.