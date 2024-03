Drei Fragen an Jenny Krüger

In einem Verband nicht, aber ich bin seit vielen Jahren in verschiedenen Interessenvertretungen für die Filmkultur aktiv, wie dem Netzwerk Filmkultur NRW e.V. und Kinoaktiv e.V. Gemeinsam mit vielen anderen Institutionen und Akteuren der freien Filmszene in Köln und NRW arbeiten wir kontinuierlich daran, dass die Filmkultur die Bedeutung erfährt, die zum Beispiel bildende Kunst oder Tanz schon lange haben, was sich nicht nur in Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit, sondern ganz banal in Kulturfördergesetzen und der Höhe von Förderbudgets niederschlägt. Ich finde es wichtig, hier immer wieder den Kontakt auch zur Politik zu suchen, denn Film wird hier selten als Kunst gesehen, sondern als unprofitabler Teil einer Industrie und spielt dementsprechend innerhalb der Kulturförderung eine sehr untergeordnete Rolle. Das zu ändern, liegt mir sehr am Herzen und das geht nur in Zusammenarbeit mit meinen großartigen Kolleg:innen, die ihre Leidenschaft dem Festival machen, der Filmbildung oder dem kulturellem Kino verschrieben haben.