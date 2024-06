Drei Fragen an Kay-Steve Anliker

Meine ersten EB-Schritte verdanke ich, nach einer Ausbildung in der Architektur, dem Schweizer Militär. Während anderthalb Jahren durfte ich beim Armeefilmdienst von Berufskollegen, die dort ihren Dienst absolvierten, viel Wissen und verschiedene Arbeitsweisen mit auf den zukünftigen Weg als Kameramann nehmen. Geld spielte damals keine Rolle, da durfte ich für eine Dienstreise im Regierungsjet fliegen und für Luftaufnahmen einen Helikopter buchen. Zum Abschluss konnte ich mich sogar als Regisseur bei dem Kurzfilm „Multispektrales Tarnnetz 95“ ausleben!

Ein S-VHS Showreel verhalf mir im Jahr 2001 zu einem 100-Prozent-Vertrag beim Schweizer Radio und Fernsehen SRF. Die ersten zehn Jahre war ich im Live-, Sport- und Studio-Einsatz, danach sehnte ich mich nach mehr Kreativität und wechselte in den EB-Bereich. Geblieben sind einige Liveproduktionen vorwiegend im Sport. Eine Super- oder Hyperslow-Kamera im Skiweltcup bedienen zu dürfen, ist ein Hochgenuss. Ein Teil von einem großartigen Produkt ist das Team. Der Sportregisseur Beni Giger hat ein solches über Jahre aufgebaut und ich bin stolz, ein Teil davon zu sein. Zusammen haben wir als Host-Broadcaster bei den Winter-Olympiaden von Turin 2006 bis Beijing 2022 für OBS produziert. Geschwindigkeit kann süchtig machen und dies gilt auch für den Radrennsport, den ich aktiv ausübe und liebend gerne als Motorrad-Kameramann bei der Tour de Suisse festhalte.

Fehlen darf als Schweizer auf keinen Fall die Sportart Tennis und dies in der vordersten Reihe. Dem heiligen Rasen so nah zu sein, um nicht zu sagen, ihn kurz berührt zu haben für ein Erinnerungsfoto vor dem Tennis-Final Federer – Djokovic im Wimbledon-Stadion, ist ein Privileg. Für diverse Fernsehformate liebe ich es, mit allen Gesellschaftsschichten in Berührung zu kommen. Mein Herz schlägt für Dokumentarfilme, die einen sozialen, kulturellen, politischen oder wirtschaftlichen Hintergrund haben. So stand ich letztes Jahr auf vier Kontinenten von der Grenze zu Nordkorea bis zum südlichsten Punkt in Neuseeland. Was bleibt, ist eine große Dankbarkeit, auch im Wandel der Zeit ist Kameramann für mich immer noch ein Traumjob.