Film & TV Kamera 7–8.2024: Das neue Heft ist da!

wollten wir mit einem Begriff einen großen Teil der Themen ­ beschreiben, denen wir uns in dieser Ausgabe widmen, so wäre dies wohl „Miteinander“. Das Wort gefällt mir gerade auch ohne den Bezug zu den Heft-Themen ganz gut, weil das Miteinander etwas ist, das wir Menschen als soziale Wesen einfach brauchen. Schön, dass es mehr und mehr in unseren Alltag zurückgekehrt ist, seit die seltsamen Zeiten der letzten Pandemie vergangen sind, die Erinnerungen daran allmählich verblassen und dabei gleichzeitig zunehmend unwirklich scheinen.

Miteinander gedreht, und zwar auf eine ganz besondere und derzeit noch ungewöhnliche Art, haben die beiden DoPs Anne Bolick und Katharina Bühler. Sie teilten sich die Verantwortung und Arbeit als Bildgestalterinnen bei der Magenta-TV-Serie „Oh Hell“. Das hatte nicht etwa ­ terminliche Gründe, sondern diente allein dazu, die oft beklagten familienunfreundlichen Arbeitszeiten an Film- und besonders Serien-Sets auf ein vernünftiges und im täglichen Leben handhabbares Maß zu bringen. Welche Erfahrungen sie dabei gemacht haben und was ihre Tipps zum Thema sind, können Sie ab Seite 30 lesen.

Miteinander diskutiert haben der zweifache Preisträger beim Deutschen Kamerapreis Jan Mammey und der Kamerapreis-Geschäftsführer und WDR-Abteilungsleiter Walter Demonte auf dem CiNECongress 2024. Ihr Thema war unter der milde ­ provokanten Überschrift „Muss Reportage hässlich sein?“ die visuelle ­ Gestaltung von nonfiktionalen Formaten. Wir geben das 45-minütige Gespräch ab Seite 52 gekürzt wieder.

Miteinander gefeiert haben Kameraleute, Editorinnen, Editoren und die Branche bei der Verleihung des 34. Deutschen Kamerapreises. Auch wir von Film & TV Kamera waren wieder dabei, haben viele interessante Gespräche geführt und berichten ab Seite 60. Viel Spaß beim Lesen!

Ihr

Uwe Agnes

Chefredakteur