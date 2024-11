Film & TV Kamera 12.2024: Das neue Heft ist da!

im Moment prasseln schlechte Nachrichten von allen Seiten auf uns hernieder. Da müssen wir uns nicht einmal auf unsere Branche beschränken, die mit massiven Auftragsrückgängen, steigenden Kosten und Sparmaßnahmen zu kämpfen hat. Denn wenn wir über unseren beruflichen Horizont hinausblicken, könnte man angesichts dessen, dass die Dummheit allenthalben auf dem Vormarsch und menschlicher Anstand auf dem Rückzug scheinen, ernsthaft schlechte Laune bekommen. Die ist leider ansteckend.

Üben wir uns also lieber in Optimismus. Das sollte eigentlich gar nicht so schwer sein, haben wir als Kameraleute und Medienschaffende doch Erfahrung darin, in unserer täglichen Arbeit die richtigen Blickwinkel zu finden. Die Perspektive zu ändern und anders auf die Dinge zu schauen, mag vielleicht an den Tatsachen selbst wenig ändern, aber letztendlich erschaffen wir die Welt, in der wir leben, zu einem nicht geringen Teil in unseren Köpfen. Skispringer, die mit Zuversicht die Schanze hinuntersausen, springen nachweislich weiter als solche, die zweifeln.

Bleiben wir noch ein wenig bei positiven Gedanken. Wer den Praxistest der Canon R5 II ab Seite 40 liest, wird feststellen, dass mein Kollege Sven Kubeile bei einem Aspekt seiner Tätigkeit ziemlich vage bleibt. Gern sorge ich an dieser Stelle für Klarheit: Die Hochzeit, auf der er die Kamera einsetzte, war meine eigene!

Nach vielen Jahren des Hin- und Herreisens zwischen Köln und Cambridge haben meine Partnerin Niki und ich geheiratet und es war ein großes Vergnügen, dass neben unseren Familien und Freunden aus Europa und sogar Australien auch das Team von Film & TV Kamera für diese Feier nach England gereist ist. Es war für alle ein unvergesslicher Tag voller Emotion, Glück – und eben auch Optimismus.