Film & TV Kamera 11.2024: Das neue Heft ist da!

Reisen bildet. Das haben wir zwar alle schon einmal irgendwo gehört, aber es stimmt trotzdem. Wer durch eine Reise hin und­ wieder über den eigenen Horizont hinausblickt, kann ihn mit der­ nötigen Neugier beträchtlich erweitern. Umso besser, wenn einen der Beruf fortschickt. Als Dokumentarfilmer fand ich die damit verbundenen Reisen oftmals in Gegenden abseits ausgetretener Pfade ein echtes Plus.

Auch wenn man heute deutlich schneller unterwegs ist als zu den ­ Zeiten von Phileas Fogg, der 80 Tage brauchte, um die Welt zu umrunden, kann nicht jeder überall sein. Deswegen hat auch mein aktueller Job ein ordentliches Quantum an Reisen zu bieten, um vor Ort für unsere Leserinnen und Leser dabeizusein.

So etwa auf der IBC 2024 in Amsterdam, wo wir von Film & TV Kamera ein dicht gedrängtes Programm hatten, um direkt vom Branchenevent zu berichten, auch in unseren Videos. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Meldungen von der IBC finden Sie ab Seite 44. Aber auch abseits der News haben wir interessante und spannende Hintergrundgespräche geführt. Es geht eben wenig über eine wirkliche physische Präsenz.

Das ist übrigens eine Erkenntnis, die wir aus der Pandemie mitgenommen haben, ebenso wie den Umstand, dass wir nun alle in Berufs- wie Privatleben exzessiv Gebrauch von Bildtelefonaten via Teams, Zoom und Konsorten machen. Tatsächlich wickeln wir die meisten unserer Interviews so ab.

Aber manchmal geht es eben auch anders. So hatte ich die Gelegenheit, Christopher Aoun für ein Interview in seinem Club in London zu treffen. Wer hier ein weiteres Mal an Phileas Fogg denkt und sich den Geruch von Lederfauteuils vorstellt, liegt zwar nicht ganz richtig, aber auch nicht weit daneben. Das Gespräch mit dem Gewinner des Deutschen Kamerapreises gibt es ab Seite 76. Viel Spaß beim Lesen!