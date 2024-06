Canon zeigt Cinema-Kamera EOS C400 und neues Cine-Servo-Objektiv

Canon stellt mit der EOS C400 eine neue Cine-Vollformatkamera mit vielfältigen Eigenschaften vor. Außerdem wurde das CN7x17 KAS TE angekündigt. Was die neuen Produkte können, haben wir zusammengefasst.

Canon erweitert seine Produktpalette um die EOS C400 Kamera mit RF-Bajonett und das neue Cine-Servo-Objektiv CN7x17 KAS TE Objektiv. Canon will nach eigenen Angaben mit diesen Neuentwicklungen den sich wandelnden Anforderungen in der Film- und Videoproduktionsbranche gerecht werden. Die EOS C400 soll sich dabei an eine breite Palette von Anwendungen – von Dokumentarfilmen und Live-Übertragungen bis hin zu Nachrichtenberichterstattung richten. Als erste High-End-Kamera der Cinema EOS Serie mit RF-Bajonett bietet sie laut Canon ein kompaktes, leistungsstarkes Design, das selbst in größeren Kameras normalerweise nicht zu finden sei. Trotz aller Kompaktheit bietet sie Funktionen wie Genlock, einen Return-Eingang und einen 12-poligen Objektivanschluss, die ihren Anwendungsbereich um Live- und Mehrkamera-Setups erweitern. Mit einem 6K BSI-Vollformat-CMOS-Sensor und der Triple Base ISO Technologie setze die EOS C400 neue Maßstäbe, so Canon. Der Sensor bietet einen Dynamikumfang von 16 Blendenstufen. Gleichzeitig wird die Effizienz der Lichtaufnahme durch die Backside-illuminated Technologie erheblich verbessert. Die Kamera bietet einen dreifachen Basis-ISO-Wert von 800, 3.200 und 12.800 im Canon Log 2 oder 3, was eine höhere Flexibilität bei schwierigen Lichtverhältnissen ermöglicht. Ein automatischer Umschaltmodus analysiert das Umgebungslicht und passt den ISO-Wert entsprechend an. Die Unterstützung der Canon RF-Bajonett-Technologie ermöglicht die Nutzung einer Vielzahl von RF-, EF- und PL-Objektiven. Erweiterte Metadatenfunktionen und zusätzliche Anschlussoptionen erlauben Frame-to-Frame-Datenerfassung in Echtzeit und optimieren Workflows in den Bereichen VFX und Virtual Production. Zudem verfügt die Kamera über den Dual Pixel CMOS AF II, der mit verbesserten Autofokusfunktionen die gesamte Sensorebene abdeckt. Er unterstützt Gesichts-, Augen-, Körper- und Tiererkennung, was besonders bei dynamischen Aufnahmen von Vorteil ist. Die EOS C400 bietet erweiterte Aufnahmeformate inklusive des 12-Bit Cinema RAW Light LT/ ST/ HQ von Canon, 4:2:2 10-Bit XF-AVC und neuen MP4-basierten Formaten wie XF-AVC S und XF-HEVC S. Diese Formate ermöglichen abgestimmte Workflows, die durch professionelle Dateinamen- und Metadatenmanagement weiter unterstützt werden.