Sicherheit im Blick (1)

FPV-Drohnen im Broadcast-Einsatz

FPV-Drohnen haben nicht lange dafür gebaucht, ein wichtiger Mosaikstein im Kamera-Portfolio bei der Broadcast-Übertragung von tempolastigen Events zu ­ werden. Der Dienstleister theis.media aus Wuppertal hat sich hier eine besondere Expertise erarbeitet. Wir haben von Firmengründer André Theis erfahren, worauf er bei der Planung und Umsetzung solcher Einsätze achtet.

FPV-Drohnen haben sich in kurzer Zeit einen festen Platz bei der Übertragung von dynamischen Sportevents wie alpinen Skirennen oder Mountainbike-Wettbewerben erobert und liefern von dort ebenso dynamische Bilder aus bisher unerreichbaren Blickwinkeln. Besonders aktiv ist hier das Wuppertaler Unternehmen theis.media. Ursprünglich lagen die Wurzeln der Firma im Bereich der drahtlosen Videoübertragung, doch aktuell reicht das Angebot von Sonderlösungen für Bild- und Datenfunk im Live-Broadcast, POV-Kameras, Onboard-Kameras, Cinelook-Gimbal-Kameras bis hin zu Live-Drohnen aller Klassen. Speziell im Bereich der Live FPV-Race-Drohnen konnte sich die Firma einen Namen in der Broadcast-Szene machen. Neben alpinen Wintersportarten, wie etwa dem Ski Weltcup Finale Saalbach 2024 betreut das Unternehmen auch Rennsportveranstaltungen wie Drift Masters, die UCI Mountainbike World Tour und Events wie das Red Bull Cliff Diving.

Safety first

Das Flugverhalten der FPV-Drohnen scheint für Außenstehende waghalsig, doch Sicherheit kommt für den Firmengründer und Geschäftsführer André Theis an allererster Stelle. „Jede unserer Drohnen ist mit dem GPS- Rescue-System ,Return to Home‘ ausgestattet“, erläutert er. „Würde der Controller des Piloten die Verbindung zur Drohne verlieren, so kommt diese selbstständig zu einem vorher definierten GPS-Punkt zurück. Dieser Vorgang findet automatisch statt, kann aber auch vom Piloten ausgelöst werden. Neben dem Broadcast-Kamerasystem befindet sich an der Drohne eine weitere Kamera, die ausschließlich für die Navigation der Drohne vom Piloten zuständig ist. Die Kamera hat einen größeren Öffnungswinkel und auch Informationen für den Piloten, die über seine Brille ablesbar sind. Das sind die Akku-Laufzeiten, Himmelsrichtungen und weitere Informationen. Die Reichweiten des Controllers hängen stets von der Umgebung ab.“

Drohnen dürfen grundsätzlich nur innerhalb solcher Distanzen betrieben werden, wo das Personal sie noch mit eigenen Augen wahrnehmen kann. Diese sogenannte „Line of Sight“ ermöglicht problemlos die erlaubten legalen Distanzen, die in der Regel 500 Meter in allen Richtungen betragen. So ließe sich eine maximale Flugdistanz von etwa einem Kilometer erzielen. Mehr wäre technisch möglich, ist aber vom Gesetzesrahmen her nicht erlaubt. Im Broadcast-Betrieb wird ein sogenannter Spotter eingesetzt, der für die Sicherheit des Drohnenteams verantwortlich ist und die Drohne stets im Blick behalten muss, um auf mögliche Gefahren oder Einschränkungen sofort reagieren zu können. Da der Pilot im FPV-Einsatz eine Videobrille trägt, sieht er nichts außerhalb seines Kamerabildes.

Es war übrigens für André Theis keine einfache Aufgabe, ein Team mit qualifizierten Piloten für die Broadcast-Einsätze zusammenzustellen. Er suchte zunächst bei den Piloten, die Rennen mit Drohnen flogen, doch es zeigte sich bald, dass ein guter Flieger nicht notwendig ein guter Kameramann ist. „Flugfähigkeiten und das Verständnis für die TV-Kamera sind gleich wichtig“, sagt André Theis. „Auch gab es Piloten, die dem Druck einer Live-TV-Produktion nicht oder nur mit großer Mühe standhielten. Gelassenheit und Freude am Operating auch im Rahmen von live Broadcast Produktionen muss gegeben sein. Momentan beschäftigen wir Piloten aus Deutschland, Österreich undFrankreich, die weltweit arbeiten.“ [15453]

Drohnen-Typen für den Live-Einsatz

Für die Live-Übertragung setzt theis.media je nach Einsatzzweck unterschiedliche Drohnen-Typen ein, wie Firmengründer André Theis erläutert.