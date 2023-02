Flinke Daten

Bei einem Projekt, das in 6K und RAW gedreht wurde, müssen schnell ein paar Speichermedien geleert und in den Schnitt gebracht werden. In diesem Fall kann man eigentlich nicht genügend zuverlässige und schnelle Festplatten besitzen. Egal ob für kleinere Projekte, wichtige Produktionen oder einfach nur für private Anwendungen: Unsere Daten sollen immer zuverlässig abgespeichert und schnell verfügbar sein. Für diese Anwendungen hat Western Digital neue Speicherlösungen vorgestellt.

Zunächst werfen wir einen Blick auf die SanDisk PRO-BLADE TRANSPORT. Dabei handelt es sich nicht um eine herkömmliche Festplatte, sondern ein System, bestehend aus Speicherriegeln und einem Lesegerät. Der Sinn des Systems: viel Speicherplatz auf schnellen Platten mitnehmen zu können. Im Zentrum des Konzepts stehen die SSD-Mags. Das sind jene SSD-Speicherriegel, die in ein Aluminium-Gehäuse eingearbeitet sind und an einer Seite über Kontakte verfügen. Um die Platten aber an einen Rechner anschließen zu können, braucht man ein Lesegerät. So besteht immer die Möglichkeit, sich nur einen Speicherriegel, nur ein Lesegerät oder auch nur Speicherriegel anzuschaffen. Erst wenn ein SSD-Mag in das Lesegerät eingesetzt ist, handelt es sich um eine vollwertige Festplatte. Die Idee scheint einfach wie genial: Alle für die Funktion der Festplatte wichtigen Elemente und Steuergeräte müssen nicht dauerhaft direkt an der Festplatte montiert sein. Dadurch erhält man äußerst transportablen Speicher.