Die grüne Nacht

Ein gutes Beispiel dafür ist der Nachtdreh innerhalb des Mini Coopers und um das Auto herum. Für gewöhnlich wird Nacht in blauem Licht erzählt oder, wenn man Michal Ballhaus in „Gangs of New York“ folgt, in gelbem. Milinski berichtet mit sichtlicher Freude von einem völlig anderen Ansatz. „Es war mir ein Bedürfnis, die Nacht mal sehr grün zu erzählen“,

so der DoP. „Lass uns etwas anderes probieren, was vielleicht auch die Gefahr birgt, etwas komisch auszusehen, aber anders!“ Seehausen nickt. „Und das Spannende ist, wenn man das Material jetzt guckt: Das sieht ja gar nicht komisch aus“, so der Regisseur. „Man hat eher das Gefühl, das ist eine Welt, in die ich rein will, das zieht mich an.“ Der extreme Einsatz von Farben in der Lichtgestaltung zieht sich durch den Film. Der Banküberfall ist komplett in Rot gehalten. Das ist nicht logisch motiviert, betonen die Filmemacher, sondern rein visuell.

Eines der Außenmotive, in dem Nacht erzählt wird, ist die lange Diskussion im Auto. Die Außenelemente um den Mini herum waren in der echten Nacht gedreht worden, die meisten Aufnahmen im Inneren des Autos entstanden in einer rund 30 Meter langen tunnelartigen Industriehalle. Zuvor waren die Plates für den Hintergrund selbst gedreht worden, auch um keine Fremdrechte einkaufen zu müssen. Dafür drückte DoP Milinski während des vorigen Nacht-Außendrehs seinem Making-of-Fotografen David Leimanski die Canon C70 in die Hand. Der erledigte dann während des Drehs in die jeweilige Richtung um das Auto herum die Hintergrund-Plates. „Das geschah vor allem auch unter dem Aspekt, dass ja die Farben matchen müssen", so der DoP. „Das hat total gut funktioniert, weil die Canon C300 und C70 den gleichen Sensor haben." Die Filmemacher hatten den Aufbau einmal vorher auf Herz und Nieren getestet, um Fallstricke zu vermeiden und Learnings mit ans Set zu nehmen. So wussten sie, dass die projizierten Aufnahmen keinen brauchbaren Schwarzwert besaßen. Den erzeugten sie durch ein Unterbelichten der Kamera im Hintergrund. Das bedeutete wiederum, dass sie im Vordergrund anders leuchten mussten. Fake Close-ups Es gab verschiedene Varianten der Plates, scharf und unscharf, mal mit längerer Brennweite, mal weitwinkliger. Milinski lud die Plates in Adobe Premiere Pro und gab das Bild über einen Wandler auf einen Beamer aus, der auf einem Stativ montiert war. „Dann konnte ich einfach in Premiere schauen, was ich grade brauche und was gut mit unserer Einstellung funktioniert", sagt der DoP. Dadurch, dass er als Player Premiere nutzte, konnte Milinski auf seinem Vorschaumonitor die Farben prüfen und sie bei Bedarf mit wenigen Handgriffen im Farbkorrekturtool live angleichen. Denn der Beamer hatte natürlich auch eine farbverfälschende Wirkung. Als Leinwand nutzten die Filmemacher die Wand der Halle, da die Struktur meist ohnehin im Bokeh verschwand. Die Fläche war etwa 3 × 2 Meter groß. Zwar hatte das Team einen Butterfly mit einer Sunbounce-Fläche vorbereitet, die Helligkeit der Wand reichte aber für eine Reflexion aus.