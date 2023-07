Ohne Worte

Das auf Gälisch inszenierte Erstlingswerk von Colm Bairéad entstand in nur fünf Wochen Drehzeit, was nach mehr klingt, als es ist, wenn man mit der neunjährigen Hauptdarstellerin, die in fast jeder Szene auftritt, nur fünf Stunden am Tag arbeiten darf. Gedreht wurde auch aus Kostengründen on location. Dabei verließ sich die irische DoP auf die Sony VENICE und ZEISS CP.3/XD Objektive.

Danke für diesen perfekten Film. Ich wollte eigentlich zum Q&A bleiben, musste dann aber noch ein bisschen mit ihm allein sein. Kannst du uns erklären, wie man solche Eindrücke zaubert?

Ich nehme an du weißt, dass man nur so gut ist, wie das Team um einen herum? Wenn man sich also unterstützt fühlt und großes Vertrauen untereinander herrscht, dann können wir alle die bestmögliche Arbeit leisten. Mit Colm habe ich zwar vorher noch nie zusammen gearbeitet, aber es hat sofort „Klick“ gemacht. Wir haben uns einfach verstanden, vom Ein- fühlungsvermögen her. Es fühlte sich an, als hätten wir schon Jahre zusammen gearbeitet, oder unsere Vorfahren miteinander – irgendetwas in unserer Herkunft, das einfach zum gegenseitigen Verstehen beiträgt. Wir waren immer irgendwie synchron. Natürlich gibt es eine gesunde Spannung zwischen Regie und Kamera, die sich gegenseitig antreibt, so weit man kann, aber wir stimmten so ziemlich in allem überein.