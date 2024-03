Free Download: Trainierte Abläufe – DoP Erik Messerschmidt

David Fincher ist ein Perfektionist. Sämtliche seiner Werke zeichnen sich in ihrer Inszenierung aller Gewerke und Elemente durch eine ungeheure Präzision aus. David Fincher ist zudem Filmprofi. Das könnte man für jemanden mit 30 Jahren Blockbuster-Erfahrung als Binsenweisheit abtun. Aber er war das schon von Karrierebeginn an! Als Quentin Tarantino noch Videokassetten zurückspulte, wusste Fincher bereits, was „T1.5“ bedeutet und warum ein so bezeichnetes Objektiv als „schnell“ gilt. Er weiß sehr genau, welche filmischen Mittel seine Vision umsetzen können, wie etwa in den physischen, nur durch kurze VFX-Übergänge verbundenen Flügen durch das Townhouse in „Panic Room“ oder durch den Einsatz von Licht und Farbe in „Se7en“.

Rasante Entscheidungen

Das kann für die kreativen Gewerke die Zusammenarbeit mit ihm erschweren. DoP Erik Messerschmidt sieht das überhaupt nicht so. Seit der Netflix-Serie „Mindhunter“ arbeitet er mit Fincher als DoP zusammen, war zuvor schon Oberbeleuchter bei dessen letztem Kinofilm „Gone Girl“. Er kennt also dessen Arbeitsethos. Messerschmidt be- schreibt Fincher als unglaublich gut vorbereitet mit einer sehr konkreten Vorstellung davon, was er sehen will. Die Arbeit mit ihm sei eine Freude, weil Fincher in Entscheidungen rasant sei, was jeden freue, der den Druck erlebe, dem Kameraleute in einer Produktion ausgesetzt seien. [15391]