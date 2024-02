Free Download: Reise in die Farbe – DoP Robbie Ryan

In der postmodernen Literatur gibt es das Konzept des „unreliable authors“, also des „unzuverlässigen Erzählers“. Dabei stimmen die Aussagen der erzählenden Person mit der erzählten Welt nicht überein, was in verschiedenen Abstufungen offensichtlich der Fall sein kann. Oft kommt hier ein Erzähler zum Einsatz, der selbst Teil der erzählten Welt ist. Dieses literarische Mittel nutzt Alasdair Gray, Autor der gleichnamigen Romanvorlage von „Poor Tings“ üppig. Er reichert über seine Erzählfigur den Roman mit allerlei Bezügen zu tatsächlichen anatomischen Werken und wissenschaftlichen Texten an, die munter infrage gestellt werden dürfen. In filmischen Narrativen muss mit diesem erzählerischen Mittel sehr sorgsam umgegangen werden. Die Postmoderne, im Film später angekommen als in der Literatur, hat uns viele Filme beschert, die das Konzept unzuverlässigen Erzählens exzellent und unterhaltsam umsetzen. Von „Die üblichen Verdächtigen“ über „Fight Club“ bis zu „Vanilla Sky“ gibt es hier mal mehr, mal weniger deutlich Hinweise auf die mangelnde Glaubwürdigkeit der Geschichte.