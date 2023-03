Free Download: Beeindruckende Gratwanderung – DoP James Friend

Die Phosphor-Leuchtrakete steigt hinauf in den schwarzen Nachthimmel. Das gelblich-orange Licht zieht in flackernden Linien über die Gesichter der im Schützengraben kauernden Soldaten. Die Angst in den Augen der jungen Männer ist noch frisch. Das ist ihr erster Tag im Krieg. Nicht alle werden ihn überleben. Keiner wird danach so sein, wie zuvor. Das Licht verblasst immer weiter, flackert, erlischt. Dunkelheit. Dann bricht das Chaos aus.