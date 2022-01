Free Download: Bodenständig abgehoben – DoP Markus Förderer

Förderer reizte vor allem der globale Aspekt, einen Heist-Film an vielen Originalschauplätzen zu drehen – auch, wenn das am Ende etwas anders kam. Anfang 2018 holte Thurber den DoP zum Projekt. Zu Beginn trafen sie sich einmal in der Woche im Kino eines gemeinsamen Freundes in Los Angeles. Abwechselnd bereiteten sie Filme vor, um eine Idee zu bekommen, was sie machen wollten und was nicht. „Mal war das eine bestimmte Autoverfolgungsjagd, mal eher Aspekte, wie ,Was macht einen Film zeitlos?‘“, so Förderer. „Es gibt viele Filme, die kommen und gehen. Wie schafft man es, hier auch in zehn Jahren noch im Gedächtnis zu bleiben?“ [14901]