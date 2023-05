Fische filmen

Filmemacher Tannenberg kannte Wildlachse bis dahin nur aus nordischen Ländern und konnte zunächst gar nicht glauben, dass sie auch in dem kleinen benachbarten Fluss, der oft nur fünf bis zehn Meter breit und etwa 50 Zentimeter tief ist, vorkommen. Tatsächlich ist dieses Lachsvorkommen so außergewöhnlich, dass sogar die Universitäten Koblenz-Landau und München das Phänomen beforschen.

„Manfred Fetthauer, der Vorsitzende der ARGE Nister, hat mir damals sehr anschaulich die ökologischen Zusammenhänge zwischen den Lachsen, anderen Fischarten wie Nasen, Barben und Forellen, Insekten, Vögeln, aber auch dem Waldsterben an der Nister vermittelt. Alles hängt ja eng zusammen. Das hat mich so fasziniert, dass ich beschlossen habe, den Zug der Lachse zu dokumentieren“, erinnert sich Tannenberg an den Projektstart. Der Drehplan sah vor, den Lachs bis kurz vor Grönland und dann wieder zurück zur Nister zu begleiten. Nach Abschluss der Reise finden die Fische, die im Westerwald als Kleinfische starten, nach vier bis fünf Jahren und etwa 6.000 Kilometer Wanderung ihre Startposition, an der sie dann auch laichen, bis auf etwa 10 Meter Abweichung wieder. Zusammen mit dem Lachszug wollte Tannenberg auch die regionalen Klimaveränderungen dokumentieren, die die Fische in ihrem Habitat betreffen.