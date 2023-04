Die Wunder der echten Welt – DoP Roger Deakins

Margate ist eine überschaubares Örtchen im Südwesten des Vereinigten Königreichs in der Grafschaft Kent. Früher ein beliebtes Urlaubsziel, teilt Margate das Schicksal vieler Küstenstädte Großbritanniens: Der Charme ist verblasst, der Verfall hat an vielen Orten eingesetzt. Dennoch wird die Welt Margate in neuem Licht sehen – metaphorisch und buchstäblich. Einerseits weil Sam Mendes mit seiner neuen Regiearbeit „Empire of Light“ dem Küstenort und seinesgleichen ein Denkmal setzt. Andererseits deshalb, weil dieses Licht von niemand Geringerem gesetzt wurde, als von DoP Sir Roger Deakins.

DoP und Interview-Saboteur

Deakins kehrt so auf eine Art in seine Heimat zurück. Der DoP wuchs im britischen Torquay in Devon ganz im Süden Englands auf. Küstenorte mit ihrem ganz eigenen Wetter und Licht sind ihm also vertraut. Der Drehort Margate ist zwar eine ganze Ecke von Deakins‘ Geburtsort entfernt. „Doch es ist eine ähnliche Küstenstadt mit ähnlicher Architektur, ähnlichen Gefühlen und einem ähnlichen, verblassenden Stadtbild. Aber es war wunderbar, ich habe es geliebt, dort zu sein“, so Roger Deakins. „Vor allem zu der Zeit, in der wir dort gedreht haben, später Winter, früher Frühling – bevor all die Urlauber und Touristen ankommen.“ Für Regisseur Sam Mendes („Skyfall“, „1917“) ist „Empire of Light“ ein besonders persönliches Projekt. Nicht nur lässt er den immensen Aufwand der Bondfilme und des technologischen Overkills von „1917“ hinter sich und wendet sich wieder einem ruhigen Drama zu. Er schrieb das Drehbuch diesmal auch selbst und ohne Co-Autoren.