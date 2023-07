Anders als sonst

Lust auf Neues

Das Cross-over wurde im Herbst 2021 gedreht. Dietrich kam vom Kinderkinofilm „Ponyherz“, Scherer realisierte eine Episode des ZDF-„Herzkino“. „So sehr wir diese Genres mögen – wir hatten Lust, was ganz anderes zu machen“, erzählt Scherer. Mit Regisseur Dietrich erschuf sie so viel düstere Suspense-Momente wie möglich – auch wenn die beiden immer im Hinterkopf hatten, dass ja bei beiden Serien auch Sechsjährige zugucken.

Einstein-Serie und Special unterscheiden sich für Scherer hauptsächlich in der Art zu leuchten. Scherer arbeitet viel mit natürlichem Licht, schon aus Zeitgründen. Obwohl sie sonst eher die Wärme betont – Golden Amber ist ihre Lieblingsfolie – leuchtete sie beim Cross-over kalt, was den Look von beiden Serien bricht. Nur an einem Moment in der Serie, wo in der Geschichte alles gelöst scheint und ein einziges Mal Golden Amber zum Einsatz kam, betrat das Team morgens den Set und stellte fest: „Hier sieht alles so schön aus!“ „Da wusste ich, Oberbeleuchter Uwe Müller und ich haben bis dahin alles richtig gemacht.“ Neben Licht und der etwas wackligeren Kamera macht viel die Ausstattung von Ingo Dathe für den speziellen Look aus, betont Scherer. Erstmals lernen die Einstein-Fans beim Special die Schule in den Ferien kennen, denn Io (Clara Jaschob) und Joyce (Matilda Willigalla) bleiben währenddessen heimlich im eigentlich leeren Erfurter Internat. Als dort nachts eingebrochen wird, gehen die beiden selbst auf Gangsterjagd. Dabei treffen sie auf die drei Pfefferkörner, die in Erfurt ihre Tante Yagmur (Gamze Senol) besuchen – und direkt in einen neuen Fall verwickelt werden.

Das leere Internat sieht dann im Special ganz anders aus. Sonst hält dort Hausmeister Marko den Innenhof sauber, nun ist es unaufgeräumt und der Hof voller Laub. „Überhaupt ist das ,Cleane‘ nicht mehr vorhanden“, erzählt Scherer. Ihre Handkamera verwackelte sie bewusst manchmal noch mehr. Beim Cross-over wurde wenig vom Stativ oder Dolly gedreht. „Wir treffen auf Orte aus der Serie, aber die sehen ganz anders aus“, sagt Dietrich. [15323]

