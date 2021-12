Neue Folge! Film & TV Kamera Podcast: “Meine Lieblingsszene” – DoP Marius Milinski

DoP Marius Milinski über die Cousin-Ellis-Szene in „No Country for Old Men“

Das Jubiläum haben wir hinter uns – aber unser Podcast „Meine Lieblingsszene" geht auch im neuen Jahr weiter! Den Anfang macht DoP Marius Milinski aus Köln. Er hat sich die Cousin-Ellis-Szene aus „No Country for Old Men" von Joel und Ethan Coen ausgesucht. Zusammen mit Gastgeber Timo Landsiedel spricht Milinski über die mutige Belichtung von DoP Roger Deakins und ob er sich in seiner TV-Arbeit davon inspirieren lässt. Ein neues Jahr steht vor der Tür und mit ihm die neue Staffel unseres Podcasts „Meine Lieblingsszene". Wir wollten nicht einfach weitermachen und erweitern deshalb in 2022 ein bisschen unser Spektrum. Bisher haben wir vor allem DoPs aus Kino und TV-Film über eine Szene aus 70 Jahren Filmgeschichte gesprochen, die sie besonders beeindruckt hat. Jetzt holen wir DoPs aus anderen Formaten wie Werbung, TV-Comedy oder Webformaten hinzu. Weiterhin gilt: Alle bisherigen Podcastepisoden von „Meine Lieblingsszene" sind natürlich weiterhin auf unserer Homepage abrufbar. Außerdem können Sie den Podcast auf Ihrem favorisierten Podcastportalen abonnieren – und auf Apple Podcasts sogar bewerten! Hier können Sie unseren Podcast abonnieren: RSS | Spotify | Apple Podcasts | Deezer | Google Podcasts