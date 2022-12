Neue Folge! Film & TV Kamera Podcast: „Meine Lieblingsszene“ – DoP Claire Jahn

Der Podcast „Meine Lieblingsszene“ geht weiter! DoP Claire Jahn ist diesmal unser Gast und nimmt uns mit in die 1950er Jahre. Die Bildgestalterin zeigt uns die Schluss-Sequenz nach dem Schwangerschaftsabbruch in „Zeiten des Aufruhrs“ von Sam ­Mendes. DoP Jahn erläutert Gastgeber Timo Landsiedel die Effizienz der minimalistischen, visuellen Erzählung von DoP Roger Deakins und setzt diese in den Kontext des ungewöhnlich distanziert erzählten Films.