Wo geht’s denn hier zum Film?

Nachwuchsförderung in der Filmbranche

Die Produktionsbranche sucht händeringend Nachwuchs. Tilmann P. Gangloff hat sich umgehört, welche Lösungsansätze es für dieses Problem gibt.

„Sie sind in den besten Jahren und möchten sich beruflich neu orientieren? Sie haben insgeheim schon immer davon geträumt, Karriere beim Film zu machen, aber nicht vor, sondern hinter der Kamera? Dann sind Sie genau die Person, die wir suchen!“

So ähnlich könnte es in der Anzeige eines Unternehmens heißen, das Filme und Serien für Kino und Fernsehen produziert. Der Text ist fiktiv, doch eine entsprechende Plakataktion gibt es tatsächlich: „Halt die Klappe. Aber bei uns“. Nicht alle werden die Anspielung auf die Filmklappe verstehen, aber die Kampagne gilt ohnehin in erster Linie Filmfans. Ein QR-Code führt zur Internetseite der UFA Academy. Dort ist zu lesen: „Job-Lust statt Corona-Frust? Einfach Lust auf ein neues, berufliches Abenteuer? Wenn du schon immer ‚irgendwas mit Medien’ machen wolltest, dann ist die UFA Academy deine Chance.“ Was so leutselig klingt, ist das Resultat eines echten Problems: Film- und Fernsehproduktionen müssen immer öfter verschoben werden, weil die Unternehmen nicht genug Personal für die Jobs hinter der Kamera bekommen. Konkrete Zahlen gibt es nicht, aber die Lage sei ernst, versichert Juliane Müller. Sie ist bei der Allianz der deutschen Film- und Fernsehproduzenten Geschäftsführerin einer Initiative für Qualifikation, die dazu beitragen soll, den Fachkräftemangel zu beheben. Natürlich sei es schön, „dass die Auftragslage so groß ist und die Nachfrage sogar noch weiter steigt, aber gleichzeitig wird die momentane Situation noch verschärft, weil viele Produktionen nicht wie geplant realisiert werden können.“

Aus dieser Notlage resultiert die Idee der zum Bertelsmannkonzern gehörenden UFA, eine „Academy“ ins Leben zu rufen, deren Angebot sich ausdrücklich auch an Ältere und Quereinsteiger richtet: Bewerben können sich Menschen, die zwischen 25 und 60 Jahre alt sind. Die Ausbildung soll 24 Monate dauern. Erfahrungen in der Medienbranche, versichert UFA-Personalmanagerin Janna Bardewyck, seien nicht nötig: „Ein Quereinstieg ist relativ unkompliziert.“ Bestimmte Branchen eigneten sich sogar besonders gut für einen Wechsel; eine Ausbildung bei einer Bank oder einer Versicherung zum Beispiel sei eine gute Grundlage, um im administrativen Bereich in einer Produktion zu arbeiten. Durchschnittlich sollen 40 Auszubildende pro Jahr beschäftigt werden. Die 1917 gegründete UFA hat ihren Sitz in Potsdam, aber die Produktionsstandorte sind im ganzen Land verteilt. In Berlin zum Beispiel entsteht die täglich ausgestrahlte RTL-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, in Köln „Unter uns“ (ebenfalls RTL), in Leipzig „Soko Leipzig“ (ZDF). Die Ausbildung besteht aus einer Mischung aus Praxiseinsätzen und ergänzender theoretischer Weiterbildung. Die Vergütung entspricht dem Mindestlohn.