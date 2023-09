IBC 2023: Blackmagic Design lädt Camera App hoch

Blackmagic Design zeigt auf der IBC 2023 die Blackmagic Camera App, die digitale Steuerelemente zum Apple iPhone hinzufügt. Diese Funktionen basieren auf demselben Betriebssystem wie die digitalen Filmkameras von Blackmagic Design.

Blackmagic Camera erweitert die Leistungsfähigkeit von iPhones, indem die App digitale Filmkamera-Steuerungen und Betriebssysteme hinzufügt, mit denen sich derselbe cineastischen Look wie bei professionellen Produktionen erzielen lässt. Man arbeitet dabei mit derselben intuitive Oberfläche wie bei den Kameras von Blackmagic Design und der Workflow wirkt, so Blackmagic Design, als würde man eine professionelle digitale Filmkamera verwenden. Einstellungen wie Bildrate, Verschlusswinkel, Weißabgleich und ISO lassen sich in einem einzigen Tastendruck anpassen. Zudem ist die Aufzeichnung direkt in Blackmagic Cloud in branchenüblichen 10-Bit Apple ProRes-Dateien bis zu 4K möglich. Das Heads-Up-Display oder HUD enthält die wichtigsten Kameraeinstellungen wie Objektivauswahl, Bildrate, Verschlusswinkel, Timecode, ISO, Weißabgleich, Farbton, Histogramm und Audiopegel.

Blackmagic Camera steht ab sofort kostenlos im Apple App Store zur Verfügung.