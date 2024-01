Film & TV Kamera Award: Entries nur noch bis zum 31. Januar!

Verleihung auf dem CiNECongress

Der Film & TV Kamera Award zeichnet innovative Neuentwicklungen für die Filmbranche in fünf Kategorien aus. Der Call for Entries läuft nur noch bis zum 31. Januar – also schlagt jetzt eure Favoriten in den fünf Kategorien vor!

Was ist dein Lieblingsequipment?

Womit arbeitest du am besten?

Was sind die wichtigsten aktuellen Innovationen für Filmschaffende?

Wir präsentieren den Film & TV Kamera Award, der auszeichnet, was dir mit Neuentwicklungen bei deinem Handwerkszeug hilft, Topqualität zu schaffen.

In den fünf Kategorien Kamera, Licht, Objektive, Ton sowie Grip und Zubehör kannst du noch bis zum 31. Januar deinen persönlichen Favoriten mit der für dich wichtigsten Innovation vorschlagen!