Film & TV Kamera 1–2.2024: Das neue Heft ist da – Drehschluss für 2023!

meine erste bewusste Begegnung mit den Gesetzen des Films war eine kleine Fibel für Schmalfilmer im elterlichen Bücherschrank. Darin fand sich ein Grundkurs für Einstellungsgrößen und Hinweise zur vorzugsweise ruhigen Kameraführung aus der Hand, damit das Publikum beim Anschauen der Werke nicht seekrank werden möge.

Aber auch für die Aneinanderreihung der Szenen gab es Tipps. Man solle darauf achten, so der Ratgeber, beim Filmen einer gewissen Logik zu folgen. So sei es etwa nicht sinnvoll, in einer Einstellung jemanden die Treppe hinauf- und bereits in der nächsten Einstellung wieder hinabgehen zu lassen, weil das unweigerlich zur Frage führe, was denn wohl in der Zwischenzeit geschehen sei.

Zweifellos haben alle, die dieses Buch je in den Händen hatten, die dort erteilten Ratschläge getreulich befolgt. Das hat aber nicht den in meiner Familie berüchtigten 360-Grad-Schwenk über die Blumen in Mallorca verhindert, der später von einem wohlmeinenden Verwandten mittels einer selbstgebauten Vorrichtung auf DVD übertragen und so für die Ewigkeit konserviert wurde.

Doch nun kehrt Super 8 zurück, dieses Mal ganz bestimmt. Denn der ehemalige Filmriese Kodak setzt seine Wiederbelebungsversuche unbeirrt fort. Das Unternehmen legt nicht nur eine ganze Palette an Negativ- und Umkehrfilmen in der gewohnten Super-8-Kassette auf, sondern will im Januar auch eine Super-8-Kamera zeigen.

So richtig neu wäre die jedoch nicht, weil sie immerhin schon vor acht Jahren erstmals konkret angekündigt wurde. Warum aber sollte jemand die 5.500 US-Dollar zahlen wollen, die Kodak für das neue Gerät aufruft? Es lassen sich ja noch genug Super-8-Kameras für nur ein Hundertstel dieses Preises finden, die technisch noch völlig in Ordnung sind oder sich in Ordnung bringen lassen.

Und trotz des Flairs und der Faszination des analogen Schmalfilms hat die digitale Aufzeichnung manchmal eben doch ihre unbestreitbaren Vorteile, wie uns Nico Schrenk, Gewinner des Deutschen Kamerapreises, im Interview ab Seite 70 erzählte. Viel Spaß beim Lesen!

Unterdessen geht Film & TV Kamera ab heute in eine kurze Winterpause. Wir sehen uns online in der Woche nach Neujahr wieder – bis dahin wünschen wir ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes 2024!