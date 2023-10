Video-Verifikation – der Desinformation auf der Spur

Einer davon ist Steffen Kutzner. Der Redakteur studierte Germanistik und Politik in Bonn und Leipzig. Bei einem Online-Stadtmagazin in Köln absolvierte ab 2011 ein Volontariat und war im Anschluss als freier Journalist im Kultur- und Lokaljournalismus tätig. 2019 stieß er zu Correctiv und arbeitete frei beim Projekt „Checkjetzt“ mit. Danach wurde er freier Mitarbeiter der Redaktion. Seit November 2020 ist er fest in der Faktencheck-Redaktion angestellt.

Je absurder eine Behauptung im Internet, desto größer ihr Publikum. Das gilt für Text, Audio und auch Video. Vor allem Bewegtbild wird dabei eine starke Authentizität zugeschrieben, ganz getreu dem Spruch „Glaube nur, was du siehst.“ Dabei wird oft im Videotitel oder dessen Begleittext mit dem Ziel der Manipulation Irreführendes suggeriert oder einfach falsch behauptet, was denn das geneigte Publikum hier wahrzunehmen habe. Diese Fälle aufzuspüren und nachzuprüfen, ist nicht immer leicht. Umso wichtiger ist es, dass es Redaktionen mit Menschen gibt, die täglich nichts anderes tun.

Verbreitungsort Soziale Medien

Correctiv ist ein unabhängiges, spendenfinanziertes Medium, das sich dem investigativen Journalismus zum Gemeinwohl auf die Fahnen geschrieben hat. „Gemeinwohl“ meint die Redaktion sehr ernst. So haben sie einen Crowd-Newsroom zur Partizipation von interessierten Bürgern eingerichtet, sie selbst sind als gemeinnützige GmbH aufgestellt. Die Arbeit der Redaktion wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, unter anderem mit dem Grimme-Online-Award. „Faktenchecks sind nicht erst relevant seit dem Krieg in der Ukraine oder seit Corona“, sagt Kutzner, „sondern seit soziale Netzwerke und YouTube im Alltag von so ziemlich jedem vorhanden sind. Und jetzt kommen noch WhatsApp und andere Messenger hinzu. Über die verbreiten sich Informationen unwahrscheinlich schnell. Eine Quellenprüfung ist für einzelne Nutzer kaum zu leisten.“ Die Faktencheck-Redaktion betreibt Correctiv seit 2017 gemeinsam mit Facebook. Die Idee ist es, die Falschbehauptungen gleich dort richtig stellen zu können, wo sie geschehen: in den sozialen Netzwerken.