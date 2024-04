Stets von der Pole-Position

Zurück im Sender ruft sein Material blankes Entsetzen hervor. Denn Berti Kropac hat mit dem Ministerpräsidenten nonstop im Sucher natürlich keine Schnittbilder gedreht. „Ich dachte nur ,du meine Güte‘… Ich war doch so stolz , dass ich ihn immer im Bild hatte! Ich habe mich dann mit in den Schnitt gesetzt und so gelernt, was man alles an Material braucht, um diese Beiträge zu schneiden“, so Berti Kropac. „Das habe ich von da an jeden Tag gemacht. Jedesmal, wenn ich gebucht war, habe ich mich nach dem Dreh noch in den Schnitt gesetzt und habe denen zugeguckt. Dadurch habe ich eine wirklich steile Lernkurve hingelegt.“

Hinaus in die Welt

Eigentlich möchte Berti Kropac danach seine selbst erworbenen Kenntnisse durch ein Studium vertiefen. „Aber das hätte mir zu lange gedauert, schließlich wollte ich praktische Erfahrungen sammeln, einfach drehen und die Welt erkunden. So bin ich beim Fernsehen gelandet – und in den 1990er Jahren war das wirklich eine gute Zeit dort.“ Kropac hört aus der Branche, in Berlin würden dringend Kameraleute gesucht. Er wechselt dorthin, dreht viel für die privaten Sendeanstalten, reist für Produktionen um die Welt und und dreht auch regelmäßig für ein TV-Automagazin. Das ist die erste Begegnung mit einem Sujet, das ihn durch seine komplette weitere Karriere faszinieren und beschäftigen soll. „Dort habe ich Spaß daran gefunden, Autos zu drehen! Wenn die Automobilhersteller ein neues Modell präsentiert haben, dann wurden Kameracrews aus der ganzen Welt eingeladen, an tolle Orte geflogen und dann konnte man dort dieses Auto drehen“, ist der DoP noch heute begeistert. Wieder fällt er auf. „Da muss irgendwer gesagt haben ,Ok, der ist wirklich talentiert und hoch motiviert‘ – jedenfalls kam dann eine Anfrage von Porsche, ob ich zwei Jahre lang die Entwicklung des Cayenne, des ersten SUV von Porsche, ein supergeheimes Projekt, begleiten wollte!“

Berti Kropac will. „Ich war dann wirklich zwei Jahre lang mit den Entwicklern und Ingenieuren unterwegs. Die Kamera sollte ohne Einschränkungen dabei sein, wenn das Auto überall auf der Welt erprobt wurde. Das waren wirklich tolle Locations und dort bekamst du Motive geliefert, an die ich bis dahin nicht herangekommen war, Alaska oder Ayers Rock in Australien beim Sonnenuntergang. Das hat mir unglaublich gut gefallen.“