Drei Fragen an Kim Hausner

2. Bist du in einem Verband aktiv?

Momentan bin ich in noch keinem Verband aktiv. Das möchte ich aber – jetzt, da mein Studium abgeschlossen ist – unbedingt noch angehen. Die Verbände, die mich momentan vor allem interessieren und deren Arbeit ich auch schon seit längerem verfolge, sind ProQuote Film und Female Filmmakers Cologne. Ich habe das Gefühl, in einer Zeit in der Filmindustrie anzufangen, in der sich einiges verändert, in der auch Stimmen zu Wort kommen, die vorher nicht unbedingt gehört wurden. Insgesamt gibt es aber natürlich noch viele Baustellen, weshalb ich die Arbeit von ProQuote Film und deren Forderungen so wichtig finde. Als angehende DoP ist mir Gleichstellung ohnehin ein persönliches Anliegen. Aber auch Diversität darüber hinaus, ob vor oder hinter der Kamera, ist mir wichtig. Netzwerke wie Female Filmmakers Cologne wiederum haben für mich einen hohen Stellenwert, da sie einen Austausch mit anderen Filmemacherinnen ermöglichen, der nicht immer so einfach von selbst entsteht.