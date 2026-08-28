Drei Fragen an Kim Hausner

In unserem Heft 7–8.2023 hat Kim Hausner, Kamerafrau aus Köln, unsere Drei Fragen beantwortet. Sie hat uns erzählt, was ihr an der Arbeit mit großen Teams gefällt und warum sie Dokumentarfilm reizt.

1. Was ist dein Arbeitsschwerpunkt?

Ich arbeite als Kamerafrau sowohl im fiktionalen als auch im dokumentarischen Bereich. Beide Formen und die damit einhergehenden Arbeitsweisen begeistern mich auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Bei Spielfilmen entsteht die Möglichkeit, sich durch jedes Projekt intensiv in eine Thematik, einen Lebensumstand oder einen Konflikt zu vertiefen. Die inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Stoff ist mir dabei genauso wichtig wie die darauffolgende visuelle Interpretation. Außerdem liebe ich die Zusammenarbeit im großen Team am Set. Gemeinsam lang geplante Szenen umzusetzen und zu sehen, wie die Inszenierung aufgeht, ist immer wieder ein toller Moment.