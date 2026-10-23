Drei Fragen an Fee Strothmann

Außerdem bin ich Mitglied der VRFF. Der Mediengewerkschaft bin ich beigetreten, weil ich es wichtig finde, für meine Interessen einzustehen und Rückhalt in Fragen und Anliegen zu haben. Ich erlebe oft, dass Freund:innen und Kolleg:innen wenig informiert sind oder sich bei Konflikten nicht trauen, etwas zu unternehmen. Ich setze mich gerne für meine Meinung ein und fühle mich natürlich im Verbund stärker als alleine. Auch auf die European Film Academy und den BVFK werfe ich immer wieder ein Auge, aber bin bisher kein Mitglied.

3. Wofür schlägt dein Herz außerhalb der Arbeit?

Langeweile kenne ich nicht. Auch neben der Arbeit bin ich dauernd unterwegs. Mein Kopf ist ständig voll mit Plänen, denen ich zwischen den Projekten nachgehe. Neben allem, was während der Arbeit ohnehin liegen bleibt, schaffe ich mir nach einem Projekt unzählige neue Beschäftigungen. Ich reise gerne und bin oft unterwegs, um Leute zu besuchen oder etwas Neues zu entdecken. Ich bin unglaublich gerne in der Natur und mache viele Ausflüge mit oder ohne meinen Leih-Hund. Ich habe seit Kurzem einen Garten, für den ich viele Ideen habe. Ich fahre ein altes Motorrad, das viel Pflege benötigt und bin gerne damit unterwegs. Neben meinem Aktionismus brauche ich aber auch Zeit für mich. Kochen, Kino, Essen gehen und Sauna nehmen genauso einen Teil meiner Freizeit in Anspruch und bieten mir Ausgleich zum stressigen Arbeitsleben. Ich denke immer noch, dass die Arbeitsphasen der Ausnahmezustand sind und nach dem Sturm wieder Ruhe einkehrt. Seit einer Weile versuche ich mir verstärkt Strukturen zu schaffen, um Arbeit und Alltag gesund miteinander zu kombinieren. [15207]