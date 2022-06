Drei Fragen an Fee Strothmann

1. Was ist dein Arbeitsschwerpunkt?

Ich arbeite primär im szenischen Bereich, den ich besonders für die Arbeit im Team schätze. Dieses wie auch vergangenes Jahr war ich vorwiegend für TV-Produktionen tätig, obwohl der Ursprung meines Interesses an der Kameraarbeit im Dokumentarischen liegt. Neben szenischen Projekten ko-entwickele ich daher seit einiger Zeit zwei internationale Dokumentarfilme, die gerade in der Finanzierungsphase stecken und hoffentlich bald umgesetzt werden. Wie ich finde, ändert sich zudem die Auftragslage zurzeit rasant: Immer mehr längere Formate werden produziert, Kino-Produktionen haben es schwerer denn je und die Fernsehwelt weiß nicht so recht wohin mit sich selbst. Mediatheken und Streaming-Plattformen werden hingegen immer relevanter für unsere Arbeit.

Daher weiß ich nicht, wo die Zeit mich hinführen wird. Wenn ich frei wählen könnte, wo mein Schwerpunkt liegen soll, dann wäre mir die Auftragsform weniger wichtig als der Inhalt. Ich arbeite gerne von innen heraus: Wichtig sind mir starke Drehbücher, eine Zusammenarbeit mit Kolleg:innen, die ich schätze und die gemeinsame Suche nach der richtigen (Bild-)Sprache für ein Projekt. Für eine erfüllte Zukunft als Kamerafrau wünsche ich mir komplexe Figurenkonstellationen mit unkonventionellen Charakteren, innovative Formate abseits der Krimi-Landschaft, außergewöhnliche Drehorte, Genre-Produktionen, internationale Projekte, Mut zur Poetik und zu guter Letzt: einen Western.