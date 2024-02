Bilder suchen

Judith Kaufmann in Folge 3 von „Exposure“

Die Macht und Kraft von Bilder sichtbar machen: das ist für DoP Matthias Bolliger das Ziel seines Videocasts zum Thema „Visual Storytelling“. In Zusammenarbeit mit der Deutschen Filmakademie und der Stiftung Kulturwerk der VG Bild-Kunst geht das Videoformat nun in die dritte Folge. Der Host des Videocasts stellt die aktuelle Episode hier vor.

„Ich versuche bei Filmen und Menschen mitzuarbeiten, bei denen ich immer wieder neu denken kann“, so Judith Kaufmann als Gast der dritten Ausgabe des Formats. Mit ihren Ansätzen, Proben sind ein Raum, in dem immer noch mal was Neues entstehen kann und der Gestaltungsidee einer vom Moment inspirierten Handkamera, beschäftigt sich die dritte Episode von EXPOSURE, dem Videocast zu Visual Storytelling. Im Fokus Judith Kaufmanns aktueller Kinofilm „Das Lehrerzimmer“. „Mir sind Bilder sehr viel näher als Worte“, so die Kamerafrau, „als kleines Kind habe ich sehr gerne beobachtet und so das Bilderfinden für mich entdeckt. Gerade meiner Mutter als Schauspielerin, konnte ich so über das Fotografieren nahe sein. Da habe ich einen eigenen Ort für mich entdeckt, auch um Dinge zu begreifen und selber ausdrücken zu können.“

Der Film

„Das Lehrerzimmer“ von Regisseur Çatak gewann 2023 fünf Deutsche Filmpreise, darunter auch die Lola in Gold, und geht ins Rennen um den besten ausländischen Film an den Academy Awards 2024. Das im Film behandelte Thema Schule ist sicherlich ein alltägliches Thema, zu dem sich eigene Erfahrungen, Bilder und Erinnerungen abrufen lassen. Judith Kaufmann verfolgt den Ansatz, die Schule als Spielfeld für innere Emotionen zu nutzen, und mochte dabei auch gerade die Beschränkung des Spielortes. Für sie war das Projekt von Anfang an ein Kinofilm, auch wenn nicht alle Beteiligten dies teilten. Dennoch hatte sie Respekt vor dem Motiv: „Viel Dialog, vor Regalen und weißen Wänden, fehlt da ein Raum für das Atmosphärische, für den Innenraum von Figuren?“