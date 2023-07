Abwanderung stoppen, Abschlüsse vereinheitlichen

Revolution, bitte!

Die Vergabe der Millionen an Fördergeldern muss also neu organisiert werden. Deshalb rufen viele seit Jahren danach, dass dieses „neu“ einer Revolution gleichkommen müsse. Das hat auch Claudia Roth erkannt. Die Kulturstaatsministerin veröffentlichte Mitte Februar zur Berlinale „Acht Vorschläge für die Zukunft des deutschen Films“. Darin griff sie Vorschläge von Deutscher Filmakademie, Produzenten- allianz, Produzentenverband und AG DOK auf, die der beschworenen Revolution durchaus nahe kommen.

Das novellierte Filmförderungsgesetz (FFG) könnte in der Kombination eines massiven Anreizmodells nach Vorbild des neuen Gesetzes in Österreich sowie einer Investitionsverpflichtung für Streamingdienste nach Vorbild in Frankreich Produktionen mit bis zu 60 Prozent automatischer Förderung ausstatten. Geplant ist das Inkrafttreten einer möglichen Novellierung für den 1. Januar 2025.

Spannend findet das auch Martin Blankemeyer. Der langjährige Leiter der Münchner Filmwerkstatt ist heute noch in deren Vorstand aktiv und kennt sich vor allem in der Filmausbildungsszene hierzulande gut aus. Sollten die Vorschläge zur Filmförderung umgesetzt werden, dürfte der Bedarf an Fachkräften noch weiter steigen. Aus seiner Sicht wird schon heute viel zu wenig dafür getan, dem Mangel etwas nachhaltig entgegen zu setzen. Blankemeyer fordert in einem Text für den Branchendienst Blackbox in sechs Vorschlägen eine Offensive, um diese Knappheit aufzufangen, bevor sie durch die absolut wünschenswerte Revolution im Filmfördergesetz noch prekärer wird.